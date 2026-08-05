Miles de fieles participarán este 5 de agosto en la tradicional Bajada del Divino Salvador del Mundo

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ElSalvador–Las actividades centrales en honor al Divino Salvador del Mundo se desarrollarán este martes 5 de agosto con una agenda que incluye procesiones, celebraciones eucarísticas y la tradicional Bajada, uno de los actos religiosos más representativos de las fiestas patronales de San Salvador.

La programación comenzará por la mañana con la salida de la imagen desde la Catedral Metropolitana hacia la iglesia El Calvario. Posteriormente, continuará su recorrido hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y, por la tarde, regresará en procesión a la Catedral Metropolitana, donde se llevará a cabo el acto de la Transfiguración, conocido popularmente como la Bajada.

Durante esta ceremonia, la imagen del Divino Salvador del Mundo cambia su túnica roja por una blanca, en representación de la Transfiguración de Jesucristo, pasaje bíblico que inspira esta tradición religiosa y que constituye uno de los momentos más esperados de las festividades agostinas.

De acuerdo con registros históricos, esta celebración se realiza desde 1811 y, desde 1999, el acto principal tiene como escenario la plaza ubicada frente a la Catedral Metropolitana, donde cada año se congregan miles de fieles.

Agenda de actividades

La jornada religiosa contempla las siguientes actividades:

6:30 a. m.: Misa en Catedral Metropolitana y procesión hacia la iglesia El Calvario.

10:30 a. m.: Procesión desde la iglesia El Calvario hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.

12:00 m.: Celebración eucarística en Catedral Metropolitana.

3:00 p. m.: Vísperas de la festividad en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.

Tarde: Procesión de regreso hacia la Catedral Metropolitana y desarrollo de la tradicional Bajada.

Las autoridades eclesiásticas recomiendan a los asistentes llegar con anticipación, utilizar ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratados y portar sombrilla o capa para lluvia ante las condiciones climáticas propias de la temporada. Además, sugieren que los niños lleven una identificación con un número telefónico de contacto y permanezcan siempre acompañados por un adulto.

Sivarland también ofrecerá actividades

Como parte de las Fiestas Agostinas, el parque de diversiones Sivarland abrirá sus puertas desde las 3:00 de la tarde con espectáculos infantiles y atracciones mecánicas.

La programación incluye presentaciones de personajes para niños, sesiones musicales con DJ durante la tarde y un concierto nocturno de la Auténtica Banda LL, como parte de la oferta recreativa organizada para este 5 de agosto.

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