Pronostican lluvias y tormentas para este miércoles por influencia de una onda tropical

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este miércoles 5 de agosto se esperan lluvias y tormentas en distintas zonas de El Salvador, principalmente durante la tarde y la noche, debido a la influencia de una onda tropical y el flujo del este acelerado.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará la nubosidad y comenzarán a desarrollarse lluvias y tormentas en zonas montañosas del occidente y norte del país.

Según el pronóstico, las primeras precipitaciones se prevén en las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en sectores del norte de Chalatenango, Cabañas y San Miguel, además de la sierra de Tecapa-Chinameca.

Para la noche, las lluvias y tormentas se desplazarán hacia la zona central y occidental, con probabilidad de afectar departamentos como Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y La Paz. En el oriente del país también existe una baja probabilidad de precipitaciones.

El MARN advirtió que las tormentas podrían iniciar con fuerte intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, abundantes lluvias y ráfagas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas de 31 °C en San Salvador, 32 °C en Santa Ana, 33 °C en Acajutla y Nueva Concepción, 34 °C en La Libertad, 35 °C en San Miguel y hasta 36 °C en La Unión, por lo que el ambiente continuará cálido durante el día.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico del tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas y ráfagas de viento.

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