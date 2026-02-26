Muertes de migrantes en América alcanzaron su punto más bajo en 11 años

Día a Día News

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que al menos 409 migrantes murieron o desaparecieron en rutas del continente americano durante 2025, la cifra más baja desde que el organismo inició el registro de estos casos en 2014.

El descenso es marcado en comparación con más de 1,200 víctimas registradas en 2024. Según la OIM, esta reducción estaría relacionada con una menor cantidad de personas transitando por rutas de alto riesgo, como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, o la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante 2025 se confirmaron 10 muertes en el Darién, 160 en el norte de México, 18 entre Haití y República Dominicana y siete entre Venezuela y el Caribe. La agencia aclaró que las cifras finales se conocerán a mediados de 2026, cuando se completen los reportes de todas las autoridades.

A nivel global, al menos 7,667 personas fallecieron o desaparecieron en rutas migratorias el año pasado, con Asia y el mar Mediterráneo como las zonas más mortales. Esta cifra representa una reducción del 16 % respecto a 2024, aunque la OIM advirtió que la baja también podría deberse a limitaciones para recopilar datos por falta de recursos.

Desde 2014, miles de migrantes han perdido la vida intentando cruzar el continente, principalmente en el corredor entre México y Estados Unidos y en la selva del Darién, donde las condiciones siguen siendo extremadamente peligrosas.

Compartir esta nota