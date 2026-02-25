Trump destaca captura de Maduro como una “hazaña histórica” en su discurso sobre el Estado de la Unión

Día a Día News

ElSalvador–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro como una de las operaciones militares más complejas y exitosas en la historia moderna. El mandatario hizo referencia al hecho durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato, pronunciado ante el Congreso en Washington.

Trump afirmó que la “Operación Absolute Resolve”, desarrollada en enero, fue “una demostración sin precedentes de competencia y poderío militar”. En dicha acción participaron fuerzas estadounidenses que lograron la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.

Durante su mensaje, el presidente elogió el desempeño de los “guerreros de élite” que ejecutaron la misión y subrayó la participación de las Fuerzas Espaciales, una rama militar creada bajo su administración en 2019, a la que se refirió como “mi bebé”.

Trump también aseguró que la caída de Maduro representa “un nuevo comienzo para el pueblo venezolano” y destacó los avances en cooperación con la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según el mandatario, ambos gobiernos trabajan en una nueva etapa de entendimiento político y económico.

El presidente ilustró su discurso con la historia de una joven venezolana presente en el Capitolio, sobrina del excandidato Enrique Márquez, quien fue liberado tras la captura de Maduro. El encuentro entre ambos, dijo, simboliza “la esperanza de una nueva Venezuela libre y democrática”.

La operación estadounidense en territorio venezolano ha tenido amplias repercusiones internacionales, generando debate político en la región y marcando un punto decisivo en la política exterior del gobierno de Trump hacia América Latina.

