Preocupa brote de enfermedad viral que está afectando a gatos en El Salvador

ElSalvador–Veterinarios y rescatistas han reportado un incremento de casos de panleucopenia felina en distintas zonas de El Salvador, especialmente en el área metropolitana de San Salvador. Esta enfermedad viral, causada por el parvovirus felino, afecta exclusivamente a los gatos y puede ser mortal si no se detecta y trata a tiempo.

La panleucopenia provoca fiebre alta, vómitos, diarrea, pérdida del apetito y deshidratación severa. Los animales jóvenes, no vacunados o con defensas bajas son los más vulnerables. El virus, altamente resistente, puede sobrevivir durante meses en el ambiente y transmitirse por contacto directo con fluidos corporales o indirectamente a través de objetos contaminados como platos, camas o incluso la ropa y calzado de las personas.

El contagio rápido ha generado preocupación entre comunidades de rescatistas, quienes reportan la muerte de varios gatos con los mismos síntomas en un corto periodo. En algunas zonas, se han registrado hasta siete decesos en una sola comunidad. La enfermedad no se transmite a humanos ni a otras especies, pero su propagación entre felinos ha sido alarmante.

De acuerdo con veterinarios consultados, la mejor forma de prevenir la infección es mediante la vacunación temprana y los refuerzos anuales. La vacuna triple felina protege contra la panleucopenia y otras enfermedades virales graves. Además, mantener hábitos de higiene adecuados en los espacios donde habitan los gatos resulta fundamental para evitar contagios.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Aplicar la vacuna triple felina y mantener los refuerzos al día.

Desinfectar con frecuencia los platos, bandejas de arena y camas.

Llevar al gato al veterinario ante síntomas como vómitos, diarrea o fiebre.

Evitar el contacto entre animales sanos y gatos enfermos.

Mantener en cuarentena a los gatos recién adoptados durante al menos diez días.

Algunos casos tratados de forma temprana han logrado recuperarse mediante hospitalización, hidratación intravenosa y apoyo veterinario especializado. Sin embargo, los especialistas insisten en que la prevención sigue siendo la medida más efectiva para evitar nuevas muertes felinas.

La comunidad veterinaria insta a los dueños de gatos a mantener la vigilancia y acudir de inmediato a un centro médico ante los primeros signos de la enfermedad. Vacunar y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una mascota.

