Nayib Bukele es reelegido como presidente de El Salvador 

Los votantes en El Salvador parecían darle a Nayib Bukele un segundo mandato como presidente, lo que lo puso en camino hacia una victoria aplastante en una elección que para muchos dependía de la compensación de las libertades civiles restringidas por la seguridad en un país que una vez fue aterrorizado por las pandillas.

El Tribunal Supremo Electoral dijo a última hora del domingo que con las papeletas del 31 % de los centros de votación, Bukele tuvo el 83 % de los votos, muy por delante del 7 % de su competidor más cercano para el Frente de Liberación Nacional de izquierda Farabundo Martí.

El sitio electoral que actualiza el recuento tuvo complicaciones poco antes de la medianoche.

Después de emitir su voto, Bukele dejó claro que espera que la recién elegida Asamblea Legislativa continúe extendiendo los poderes especiales que ha disfrutado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

Más tarde, de pie en el balcón del Palacio Nacional, dijo que el país había hecho historia.

“¿Por qué hay tantos ojos en un pequeño país (latino)americano?” Le preguntó a miles de seguidores. “Tienen miedo del poder del ejemplo”.

“Los salvadoreños han dado el ejemplo a todo el mundo de que cualquier problema se puede resolver si hay la voluntad de hacerlo”, dijo.

El autodenominado “el dictador más guay del mundo” pareció barrer hasta la victoria después de disfrutar de un aumento de los índices de aprobación y prácticamente ninguna competencia. Eso se produjo a pesar de las preocupaciones de que el gobierno de Bukele se haya recuperado lentamente de los controles y equilibrios en su primer mandato y las acusaciones de que eludió una prohibición constitucional de la reelección.

Después de votar, compitió con los periodistas, afirmando que los resultados de las elecciones servirían como un “referéndum” sobre lo que ha hecho su administración.

“No estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador nunca tuvo democracia”, dijo. “Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo estoy diciendo, la gente lo dice”.

Bukele ha sido un líder muy popular y solo más desde que el gobierno comenzó su represión contra las temidas pandillas del país.

Bajo un “estado de emergencia” aprobado en marzo de 2022, el gobierno ha arrestado a más de 76.000 personas, más del 1 % de la población de la nación centroamericana. El asalto a las pandillas ha estimulado acusaciones de abusos generalizados de los derechos humanos y la falta de debido proceso, pero la violencia se ha desplomado en un país conocido hace solo unos años como uno de los más peligrosos del mundo.

La popularidad de Bukele también ha atraído los ojos de toda la región, y él y el partido son cada vez más vistos como un estudio de caso para un aumento global más amplio del autoritarismo.

Pero Bukele llegó a la escena cuando los salvadoreños anhelaban un cambio, cuando los partidos tradicionales de El Salvador – la conservadora Alianza Republicana Nacionalista y el izierdista Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí – que alternaban el poder durante tres décadas fueron completamente desacreditados por la profunda corrupción y la ineficacia.

El domingo anterior, Bukele vadeó entre una multitud para votar con una camisa de golf azul y una gorra de béisbol blanca, mientras que los seguidores coreaban: “¡Cinco años más! ¡Cinco años más!”

Sonriendo, Bukele y su esposa dejaron caer sus papeletas en las urnas mientras el éxito de R.E.M. de 1987 “Es el fin del mundo como lo sabemos (y me siento bien)” de R.E.M.” Bukele tiene la costumbre de trolear a sus críticos.

El carismático líder ha aprovechado las redes sociales de una manera que pocos otros líderes de la región lo han hecho, usándolas como una herramienta para sacar propaganda, reforzada por una elaborada máquina de comunicaciones. Al no aparecer en un solo evento de campaña antes de las elecciones, en su lugar grabó videos grabados desde su sofá en las redes sociales instando a los salvadoreños a votar por él para que la oposición no “libre a los miembros de las pandillas y los use para volver al poder”.

Habla con convicción sobre los cambios que ha hecho en El Salvador, describiendo a las pandillas como un “cáncer” contra el que la nación tuvo que luchar para crecer.

“Lo que viene en El Salvador es un período de prosperidad, porque ahora no hay que te impide abrir un negocio, no te impide estudiar, no hay que te impide trabajar”, dijo Bukele el domingo.

Descartó las críticas extranjeras por promover “recetas” fallidas e ignorar la solución local de su administración. Dijo que ahora que los votantes lo habían aprobado para un segundo mandato, los observadores externos no tienen derecho a describir a su gobierno como antidemocrático.

La legisladora de la oposición Claudia Ortiz, del partido VAMOS, instó a los votantes a apoyar a los candidatos fuera del partido de Bukele en las elecciones legislativas con el fin de preservar los controles y equilibrios.

“El poder absoluto corrompe absolutamente”, dijo en un vídeo grabado en los colegios electorales.

