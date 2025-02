Nuevas experiencias de Main Street debutarán en Disneyland Park el 17 de julio

On July 17, 2025 – the 70th anniversary of Disneyland – all-new offerings will debut inside the Main Street Opera House at Disneyland Park in Anaheim, Calif. An all-new gallery experience will feature the evolution of Walt Disney’s dream of Disneyland, which became the theme park that inspired generations and changed the entertainment world forever. On display will be images, art and artifacts – some never before seen. As you journey further into the lobby, you’ll encounter the story and history of Audio-Animatronics technology, from Walt’s day leading to the advancement of where we are today. Also on display will be more than 30 artifacts on loan from The Walt Disney Family Museum, inclusive of original items from Walt’s private apartment, some of Walt’s humanitarian accolades, and more. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

El día oficial de su 70° aniversario, el 17 de julio de 2025, Disneyland Resort estrenará experiencias completamente nuevas en Disneyland Park que honrarán la preciada historia del parque y el optimismo por el futuro. Una nueva publicación del blog de Disney Parks detalla lo que les espera a los entusiastas de la historia de Disney y a la próxima generación de fanáticos. A tribute to the Sherman Brothers is coming to the Main Street Cinema at Disneyland Park in Anaheim, Calif., and will debut for guests on the 70th anniversary of Disneyland – July 17, 2025. Here you'll see the story and impact of the famous songwriting duo, and watch a heartwarming short film which celebrates the timeless connection and hope behind the Sherman brothers' iconic song, "It's a Small World." Additionally, the third and final verse written by the legendary composer Richard M. Sherman in his final Disney contribution will also premiere in the "it's a small world" attraction at Disneyland beginning July 17. (Paul Hiffmeyer/Disneyland Resort) Un tributo al dúo de compositores, los Sherman Brothers, debutará para los visitantes en el Main Street Cinema. Aquí puedes ver una película de tres minutos y medio llamada «The Last Verse», que destaca su icónica canción «It's a Small World» y revela un nuevo verso en su letra. El nuevo verso también se estrenará en la atracción "it's a small world" en Disneyland Park a partir del 17 de julio. Walt Disney – A Magical Life will debut at the Main Street Opera House at Disneyland Park in Anaheim, Calif., on July 17, 2025. The attraction will feature a cinematic presentation of Walt Disney's journey, culminating in a visit with Walt in his office, brought to life for the first time ever through the magic of Audio-Animatronics storytelling. (Artist Concept/Disneyland Resort) Seleccionado por Walt Disney Imagineering en colaboración con Walt Disney Archives y The Walt Disney Family Museum, la Main Street Opera House albergará una galería completamente nueva de artefactos, imágenes y arte, algunos nunca antes vistos, que documentan Disneyland desde sus primeras etapas hasta el ícono que es hoy. Una exhibición especial mostrará el funcionamiento interno y cuánto ha avanzado la tecnología Audio-Animatronics a través de los años. "Walt Disney – A Magical Life" debutará ahora junto con estas nuevas exhibiciones de Main Street Opera House el 17 de julio. El vestíbulo de salida mostrará proyectos y momentos de cómo Disneyland avanzará hacia el futuro, así como también mostrará cómo lo ha hecho durante décadas.