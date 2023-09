Oasis artístico más nuevo de Echo Park 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fiora B, una figura prominente en la escena de la moda y las artes, está encantada de presentar su último proyecto: la gran inauguración del espacio artístico más nuevo de Echo Park . DéBRIS .

El lanzamiento de DéBRIS marca un gran paso adelante, ofreciendo un destino minorista permanente para los consumidores que buscan colecciones eclécticas de arte, antigüedades y ropa vintage. Con su imponente vista del mercado de pulgas de Silverlake existente, DéBRIS ofrece una experiencia de compras colectiva y elevada meticulosamente seleccionada, que trasciende los límites de un mercado tradicional de fin de semana.

“Entrar en Fiorucci a finales de los 80 en Italia me convirtió en una artista. Tiendas icónicas como Flip on Melrose, Heaven in Century City y Camp Beverly Hills inspiraron a DÉBRIS, una culminación del trabajo de mi vida”, dijo la directora creativa Fiora B.

Situado en Echo Park en 1931 W Sunset Blvd , DéBRIS transforma un centro médico que alguna vez fue anodino en un mercado exclusivo de 4,000 pies cuadrados. El lugar destacará una cápsula de graffiti del artista Euphoria de The Seventh Letter Crew, además de contar con colaboraciones con artistas y presentaciones en vivo de talentos en el festival Echo Park Rising. Este entorno inmersivo captura el espíritu de Los Ángeles y está diseñado para brindar una experiencia incomparable a todos los que entren.

DéBRIS estará abierto de 11 am a 7 pm los lunes, miércoles, jueves y viernes y de 12 pm a 7 pm . pm los sábados y domingos. La tienda cuenta con una selección de diseños locales vibrantes, boticarios, vinilos coleccionables, decoración del hogar y una extensa colección vintage, todo seleccionado cuidadosamente por Fiora B.

DéBRIS abrirá oficialmente sus puertas el sábado 9 de septiembre, marcando un nuevo capítulo en el mundo del comercio minorista y la exploración cultural en Echo Park

