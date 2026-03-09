Obras de drenaje en Zona Rosa obligan a desvíos y cierre parcial

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno inició trabajos de mitigación en el bulevar Sergio Vieira de Mello, frente al centro comercial Bambú City Center, en la colonia San Benito, como parte de un proyecto destinado a mejorar el sistema de drenaje en la Zona Rosa de San Salvador.

Las labores comenzaron la mañana del domingo 8 de marzo y forman parte del Plan Nacional de Mitigación, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en el sector. Debido a la intervención, se implementó un cierre en el carril que conduce desde el redondel Brasil hacia el redondel Italia, mientras avanzan las obras.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que las autoridades buscan ejecutar los trabajos con rapidez para minimizar las afectaciones en la circulación vehicular. Según explicó, el cierre permitirá desarrollar las obras con mayor agilidad y avanzar en la mitigación del problema de drenaje en la zona.

El proyecto contempla la construcción de un sistema de retención de agua lluvia con una longitud de 180 metros y capacidad para almacenar hasta 1,000 metros cúbicos. Esta infraestructura permitirá captar el agua durante precipitaciones intensas y conducirla posteriormente hacia pozos, con el fin de disminuir el riesgo de anegamientos.

Cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas comenzaron con labores de terracería como parte de la fase inicial del proyecto. Durante el desarrollo de los trabajos, se mantiene habilitado el acceso hacia los comercios del sector, incluyendo el ingreso al estacionamiento y al sótano de Plaza Bambú para clientes y visitantes.

Para el tránsito general, las autoridades habilitaron la avenida Las Magnolias como ruta alterna principal para quienes se dirigen hacia el redondel Italia. Asimismo, el paso vehicular continúa abierto desde el redondel plaza Italia hacia el redondel plaza Brasil.

El Viceministerio de Transporte desplegó gestores de tráfico en la zona para orientar a los conductores y agilizar la circulación mientras se ejecuta la obra.

Actualmente, el bulevar Sergio Vieira de Mello permanece cerrado en sentido de norte a sur, mientras continúan los trabajos de mitigación en el sector.

