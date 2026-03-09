La Granjita vuelve a Tin Marín para enseñar a la niñez el valor de cuidar la vida de los animales

El Museo Tin Marín presenta nuevamente su esperada exhibición temporal “La Granjita”, una experiencia educativa e interactiva que invita a niñas, niños y familias a descubrir la vida en la granja desde una mirada de respeto, empatía y responsabilidad.

Esta iniciativa es posible gracias al patrocinio principal de Petit, marca comprometida con la nutrición y el bienestar de la niñez salvadoreña, que se suma a esta propuesta educativa promoviendo valores como el cuidado animal, la alimentación consciente y el respeto por la vida

Durante el recorrido interactivo, los visitantes podrán conocer distintas especies domésticas como aves, roedores y pequeños mamíferos, aprender sobre su cuidado, su relación con la alimentación y comprender su importancia en la vida cotidiana y el entorno rural.

La experiencia cuenta además con el valioso acompañamiento técnico de estudiantes y docentes de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Alberto Masferrer (USAM), quienes aportan su conocimiento en el manejo responsable y bienestar animal, garantizando una experiencia segura y formativa para todos los visitantes.

Asimismo, las especies que forman parte de la exhibición son proporcionadas por La Granja de Mis Abuelos, aliado estratégico que asegura el adecuado cuidado y procedencia de los animales, fortaleciendo el enfoque educativo de la muestra.

Juan Carlos Novoa, director ejecutivo del museo, expresó: “En Tin Marín promovemos una educación integral y con propósito. Más que ofrecer una experiencia divertida, buscamos crear vivencias familiares integradoras que acerquen a padres e hijos a través del aprendizaje compartido. ‘La Granjita’ es una de nuestras exhibiciones temporales más queridas por visitantes y centros escolares que nos acompañan desde distintos puntos del país. Agradecemos profundamente a Petit por creer en este proyecto, así como a la USAM y a La Granja de Mis Abuelos por su valioso respaldo técnico y logístico”.

“La Granjita” refuerza el área de Salud y Medio Ambiente del museo, promoviendo el aprendizaje vivencial mediante la observación directa, la interacción guiada y la exploración sensorial. Además, permite que desde edades tempranas niñas y niños comprendan la función de los animales en la alimentación, el consumo responsable y la vida humana, valorando también el trabajo rural y los oficios de la granja.

Como parte de su enfoque formativo, la muestra integra mensajes de salud preventiva como el lavado de manos después del contacto con animales, el trato respetuoso y la importancia de mantener limpios los espacios naturales.

El recorrido culmina con una reflexión clave: “Los animales dependen del ser humano, pero el ser humano también depende de ellos”

“La Granjita” está incluida en el valor de la entrada general al museo: $3.50 por persona (niños y adultos). Niñas y niños menores de 2 años ingresan gratis. El museo abre de martes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Como parte de la programación especial, los fines de semana “La Granjita” ofrecerá actividades complementarias para toda la familia, incluyendo presentaciones de animales especiales guiadas por expertos, donde los visitantes podrán conocer de cerca sus características y cuidados; divertidas presentaciones de títeres con mensajes educativos sobre el respeto y bienestar animal; y talleres creativos diseñados para que niñas, niños y adultos aprendan jugando y refuercen juntos los valores de empatía, responsabilidad y amor por la naturaleza

