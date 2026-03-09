Ambiente cálido con lluvias aisladas para este lunes

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronosticó un lunes con cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas durante la tarde y primeras horas de la noche.

Por la mañana, el cielo permanecerá poco nublado en la mayor parte del país, mientras que hacia el mediodía se espera leve nubosidad en zonas altas del occidente y en la cordillera volcánica.

Durante la tarde, la formación de nubes se concentrará en la zona norte y la franja volcánica, especialmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, donde se prevén lluvias puntuales. En la noche, la nubosidad se desplazará hacia sectores de la zona central, con posibilidad de lluvias aisladas en departamentos como San Salvador y La Libertad.

El viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en áreas de la zona occidental y oriental. La combinación de la vaguada cercana a Centroamérica y el flujo del este, que aporta humedad desde el Caribe, favorecerá la presencia de nubosidad y lluvias dispersas en distintos puntos del territorio.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante cambios puntuales en el clima, especialmente en sectores montañosos y cercanos a la franja volcánica.

