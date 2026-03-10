Once partidos figuran habilitados para competir en las elecciones de 2027

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) registra actualmente 11 partidos políticos legalmente habilitados para participar en las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027. En esa jornada, los salvadoreños elegirán presidente y vicepresidente de la República, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los integrantes de los 44 concejos municipales.

Aunque el proceso electoral aún no ha sido convocado formalmente, varias organizaciones políticas ya comenzaron a realizar ajustes internos, reorganizar estructuras y preparar sus elecciones internas, un paso previo para definir candidaturas.

El pasado 6 de marzo, representantes de distintos partidos se reunieron con autoridades del TSE para conocer aspectos relacionados con la convocatoria y la organización de los comicios internos que cada instituto deberá realizar antes de presentar oficialmente a sus aspirantes.

Algunos partidos ya adelantaron su intención de competir en los tres niveles de elección. Entre ellos se encuentran ARENA y el FMLN, cuyos dirigentes han confirmado públicamente que buscarán participar en las contiendas presidencial, legislativa y municipal.

El partido GANA también ha expresado su disposición de competir en las tres elecciones. Su dirigencia ha señalado que podría respaldar una eventual candidatura presidencial de Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, aunque indicó que la participación en la elección presidencial se mantendrá incluso si no se concreta una coalición.

Participación parcial en algunos partidos

Otros institutos políticos aún definen su estrategia electoral. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha decidido concentrar su participación en las elecciones legislativas y municipales, descartando presentar una fórmula presidencial para el próximo período.

En el caso del Partido de Concertación Nacional (PCN), sus autoridades han confirmado que competirán en las elecciones para diputados y concejos municipales, mientras evalúan la posibilidad de presentar candidatura presidencial.

Procesos internos en marcha

El partido VAMOS anunció que en los próximos días convocará a sus elecciones internas, proceso mediante el cual definirá a sus candidatos. La dirigencia ha indicado que la participación en la contienda presidencial aún no ha sido determinada.

Por su parte, Nuevas Ideas, que obtuvo la mayor representación en los comicios de 2024, continúa desarrollando actividades territoriales y reorganizando sus estructuras departamentales y distritales, aunque todavía no ha anunciado oficialmente su participación en las elecciones de 2027.

Algunos institutos enfrentan la obligación de participar para conservar su inscripción ante el TSE. Democracia Salvadoreña, por ejemplo, no compitió en las elecciones anteriores, por lo que sus autoridades han señalado que priorizarán participar en la elección legislativa.

Una situación similar ocurre con PAIS, que actualmente no tiene autoridades registradas ante el organismo electoral. Afiliados del partido han promovido acciones legales para evitar su cancelación mientras intentan reorganizar su estructura.

Entre los partidos registrados también se encuentran Fuerza Solidaria y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS). Hasta el momento, estas organizaciones no han anunciado en cuáles elecciones participarán en 2027.

Con el avance del calendario electoral, los partidos deberán completar sus procesos internos y definir candidaturas para poder competir en las elecciones generales en las que se renovarán los principales cargos de representación política del país.

Compartir esta nota