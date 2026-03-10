Condenan a nueve años de prisión a hombre por suplantar identidad de empresa y evadir impuestos

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a nueve años de prisión a Yuri Alejandro Enríquez Núñez, tras declararlo culpable de los delitos de hurto de identidad y defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos.

De acuerdo con la resolución judicial, el condenado utilizó sin autorización el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el Número de Registro de Contribuyente (NRC) de una sociedad mercantil para emitir facturas por servicios prestados a una empresa farmacéutica. Con esta acción obtuvo ingresos económicos y trasladó la carga tributaria a la empresa suplantada, lo que le permitió evadir el pago de impuestos.

Las investigaciones establecieron que los hechos se registraron durante 2023. El caso salió a la luz luego de que el Ministerio de Hacienda alertara a una empresa con sede en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, sobre inconsistencias detectadas en sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes a ese ejercicio fiscal.

Tras las indagaciones, las autoridades determinaron que Enríquez Núñez había utilizado los datos tributarios de la compañía sin autorización legal para realizar operaciones comerciales.

El tribunal impuso cinco años de prisión por el delito de hurto de identidad y cuatro años por defraudación al fisco en la modalidad de evasión de impuestos. Además, ordenó el pago de $27,082.91 en concepto de responsabilidad civil a favor del Estado.

