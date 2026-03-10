ANDA suspenderá el servicio de agua este jueves en sectores de San Salvador Centro por mantenimiento eléctrico

Día a Día News

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que varias comunidades del municipio de San Salvador Centro experimentarán interrupciones en el servicio de agua potable este jueves, debido a trabajos de mantenimiento programados por la compañía eléctrica en la zona.

De acuerdo con la institución, la suspensión del suministro afectará a los cantones Las Alturas y Las Torres, así como a la residencial Brisas de Candelaria y la comunidad Moreira.

El corte del servicio está previsto que inicie a las 7:30 de la mañana y se prolongue hasta las 4:00 de la tarde. ANDA indicó que el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento se restablecerá una vez se normalice el suministro de energía eléctrica en el sector.

Reparación de fuga en Quezaltepeque

Por otra parte, la autónoma reportó que brigadas técnicas realizaron la reparación de una fuga de agua que generó afectaciones en el distrito de Quezaltepeque.

Según la institución, durante la intervención se detectó que algunos usuarios intentaban conectarse de forma ilegal a la red de distribución. Tras la reparación, ANDA señaló que las acciones buscan evitar pérdidas del recurso hídrico y mantener la continuidad del servicio en la zona.

Compartir esta nota