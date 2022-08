Panda Express Anuncia la Recaudación de Fondos Virtual Anual «Panda Cares Day»

Escucha este artículo Escucha este artículo

Panda Cares®, el brazo filantrópico de Panda Express®, conmemora su aniversario el 8 de agosto, el Día de Panda Cares®, cada año con una celebración de donaciones. Para invitar a sus clientes a la ocasión especial de este año, Panda Express está lanzando l su mayor campaña de recaudación de fondos virtual a nivel nacional. Por cada pedido en línea y móvil realizado con el código ‘PCD2022’ el 8 de agosto de 2022, Panda donará el 28% de las ventas antes de impuestos del evento a su hospital local miembro de Children’s Miracle Network Hospitals (CMN Hospitals) y Boys & Girls Club, igualando la donación total hasta $250,000.

Además, Panda Cares está llevando la celebración a los jóvenes de las comunidades más desfavorecidas de todo el país a través de más de 100 eventos locales en colaboración con Boys & Girls Clubs of America. Los niños recibirán materiales escolares, libros y un regalo exclusivo de Panda Express.

«El Día de Panda Cares es muy especial para nosotros, ya que cada año experimentamos el poder de reunirnos con nuestra extensa familia Panda de clientes y asociados para mejorar las comunidades a las que servimos», dijo la Dra. Peggy Cherng, cofundadora y codirectora general de Panda Express. «Las donaciones que recaudamos a través del programa de donaciones Panda Cares todos los días y la iniciativa de recaudación de fondos virtual proporcionan recursos de salud y educación que abren las puertas a más oportunidades y un futuro más brillante.»

Tras una reciente promesa de $10,5 millones a Boys & Girls Clubs of America este mismo año para financiar oportunidades educativas en persona en más de 600 clubes, Panda Cares presentó el primer Center of Hope (Centro de la Esperanza, en español) en mayo de 2022 ubicado dentro de un club de Chicago, con planes de abrir más en todo el país. Los Centers of Hope de Panda Cares en los Hospitales CMN y en Boys & Girls Clubs inspiran esperanza y promueven la sanación y el crecimiento proporcionando programas especialmente diseñados para abordar el bienestar completo de cada niño, incluyendo sus necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Arte, música, bibliotecas y asesoramiento son algunas de las muchas iniciativas que albergan estos centros de Panda Cares. CMN Hospitals y Boys & Girls Clubs of America son socios de Panda Cares desde hace mucho tiempo y han permitido a la fundación apoyar a millones de niños y familias a lo largo de los años.

«Estamos encantados de asociarnos con Panda Cares hoy en su aniversario, y todos los días, mientras continuamos proporcionando experiencias positivas de aprendizaje socioemocional y académico para ayudar a los jóvenes a prosperar», dijo Jim Clark, presidente y CEO de Boys & Girls Clubs of America. «Esta programación de alta calidad no sólo ayudará a los niños y adolescentes a alcanzar su máximo potencial, sino que seguirá abordando la brecha de oportunidades, permitiendo a los jóvenes explorar sus intereses y pasiones, encaminándolos hacia un gran futuro.»

«Panda Express ha inculcado una cultura de dar y cuidar entre sus clientes y asociados que se traduce en un impacto en las comunidades a las que sirven», dijo Teri Nestel, presidente y CEO de CMN Hospitales. «Nuestros valores compartidos para cambiar positivamente la salud de los niños van más allá de ayudar a los que están en situaciones críticas; se trata de ayudar a asegurar que todos los niños reciban la mejor atención posible».

Panda Cares está financiado por los clientes, socios comerciales y asociados de Panda Express, Panda Inn, Hibachi-San y otros socios del Grupo de Restaurantes Panda a través del programa de cajas de donaciones en los restaurantes/en línea. La Fundación también dona alimentos y proporciona voluntarios para apoyar a los jóvenes desfavorecidos en todo el país y para los esfuerzos de ayuda en caso de desastres. Hasta la fecha, Panda Cares ha recaudado más de $282 millones e innumerables horas de voluntariado para mejorar la salud y la educación de más de 13 millones de jóvenes y apoyar a las comunidades.

