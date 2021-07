Panda Express lanza nueva versión a base de plantas del famoso Orange Chicken

El restaurante chino de Estados Unidos, Panda Express está lanzando una versión a base de plantas de su famoso platillo The Original Orange Chicken® junto a Beyond Meat para satisfacer las diferentes preferencias y gustos de los consumidores.

El Beyond the Original Orange Chicken es una versión fresca, deliciosa e innovadora de su platillo icónico y de fama mundial. Los crujientes trozos de Beyond Chicken son salteados al wok en una salsa de naranja dulce y picante. Este nuevo platillo principal captura la textura y el sabor irresistible de The Original Orange Chicken® y, al mismo tiempo, es una buena fuente de proteínas de origen vegetal.

Cabe señalar que parte de la misión en Panda Express siempre ha sido crear una sabrosa variedad de platos chino-estadounidense que atraigan las diferentes preferencias y gustos de valiosos consumidores. Otros platillos a base de plantas incluyen berenjena tofu, vegetales, rollitos de primavera de vegetales y arroz blanco e integral al vapor.



Además, el Beyond the Original Orange Chicken estará disponible por tiempo limitado en ubicaciones selectas del Sur de California y en la ciudad de Nueva York a partir del este 26 de julio de 2021 y para ello, Panda Express ha creado una página de conteo regresivo para que los consumidores sepan qué locales servirán Beyond Meat en PandaExpress.com/btooc.

