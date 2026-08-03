Director de la agencia financiera de EE. UU. se reúne con Bukele para abordar sobre inversiones

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ElSalvador–El director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), Ben Black, se reunió este lunes con el presidente, Nayib Bukele, para conversar sobre seguridad, inversión tecnológica y el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.

Tras el encuentro, Black agradeció al mandatario salvadoreño por la bienvenida recibida y afirmó, mediante una publicación en la red social X, que los avances en materia de seguridad han contribuido a posicionar a El Salvador como un destino con mayores oportunidades para la inversión.

El funcionario estadounidense también señaló que el país busca consolidarse como un referente para la inversión tecnológica, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y ampliar las oportunidades para la población salvadoreña.

Además, indicó que la DFC tiene interés en fortalecer su relación con El Salvador mediante futuras inversiones en infraestructura, las cuales, según expresó, contribuirían al crecimiento y la prosperidad de ambas naciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer proyectos específicos, montos de inversión, plazos de ejecución ni acuerdos concretos derivados de la reunión.

La DFC es la institución del Gobierno de Estados Unidos encargada de promover el financiamiento para proyectos de desarrollo internacional, apoyando iniciativas de inversión en distintos países.

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