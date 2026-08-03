Primer balance de vacaciones agostinas registra aumento de capturas por conducción peligrosa y accidentes de tránsito

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ElSalvador–El Sistema Nacional de Protección Civil presentó este lunes el primer balance del Plan Vacación Agostina 2026, correspondiente al período del 1 al 2 de agosto, en el que informó un aumento en las capturas por conducción peligrosa, así como variaciones en los indicadores de accidentes de tránsito, personas lesionadas y rescates acuáticos.

De acuerdo con el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, durante los primeros dos días del operativo fueron detenidas 36 personas por conducción peligrosa, cifra superior a las 15 registradas en el mismo período del año anterior.

En materia de siniestralidad vial, las autoridades reportaron 116 accidentes de tránsito a escala nacional. Del total, alrededor del 35 % involucró motocicletas. Asimismo, se contabilizaron 121 personas lesionadas y seis fallecidos, una cifra inferior a los nueve decesos reportados en igual período de 2025.

En cuanto a las emergencias acuáticas, Protección Civil informó que se realizaron 20 rescates profundos, entre ellos seis menores de edad, además de cuatro rescates simples de adultos y tres de menores. Hasta el momento, no se reportan rescates en zonas montañosas.

Las autoridades indicaron que mantienen desplegados los dispositivos de prevención y respuesta en distintos puntos del país con el objetivo de brindar seguridad durante las actividades de las Fiestas Agostinas.

Como parte de esas acciones, este lunes también se desarrolló una inspección en los establecimientos comerciales instalados en la feria SivarLand, en San Salvador, para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y atención al público.

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