Patricia Godínez asume como viceministra de Diáspora y Movilidad Humana

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el nombramiento de Patricia Nathaly Godínez Aguillón como viceministra de Diáspora y Movilidad Humana. La funcionaria, quien se desempeñó como embajadora de El Salvador en Suecia, asumió el cargo desde diciembre de 2025, según su hoja de vida.

Godínez sustituye a Cindy Portal, designada como embajadora salvadoreña en Canadá en enero de este año. La Cancillería informó que la nueva viceministra enfocará su gestión en fortalecer los vínculos con la comunidad salvadoreña en el exterior y promover su participación en el desarrollo nacional.

Durante su carrera diplomática, Godínez representó al país ante Suecia y fue embajadora concurrente en Finlandia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania entre 2020 y 2025.

Es licenciada y máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Örebro, Suecia, y egresada de la maestría en Diplomacia del Instituto Dr. José Gustavo Guerrero. Su investigación académica aborda el tema del refugio, el asilo y otros mecanismos de protección internacional en el contexto salvadoreño.

En su trayectoria profesional también destacan cargos como presidenta pro tempore del Grupo de Embajadas Latinoamericanas y del Caribe (GRULAC) en Suecia, funcionaria del Servicio Penitenciario de ese país, defensora de derechos de personas migrantes y asesora legal en la Oficina Antidiscriminación sueca. Además, fundó y dirigió su propio despacho jurídico entre 2013 y 2020.

Con su nombramiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca dar continuidad a las políticas de acercamiento con la diáspora salvadoreña y reforzar la atención a las comunidades en el exterior.

Compartir esta nota