Mié. Feb 4th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Patricia Godínez asume como viceministra de Diáspora y Movilidad Humana

Feb 4, 2026 #Cancillería, #Diáspora, #El Salvador, #Movilidad humana, #Nombramiento, #Viceministra

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el nombramiento de Patricia Nathaly Godínez Aguillón como viceministra de Diáspora y Movilidad Humana. La funcionaria, quien se desempeñó como embajadora de El Salvador en Suecia, asumió el cargo desde diciembre de 2025, según su hoja de vida.

Godínez sustituye a Cindy Portal, designada como embajadora salvadoreña en Canadá en enero de este año. La Cancillería informó que la nueva viceministra enfocará su gestión en fortalecer los vínculos con la comunidad salvadoreña en el exterior y promover su participación en el desarrollo nacional.

Durante su carrera diplomática, Godínez representó al país ante Suecia y fue embajadora concurrente en Finlandia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania entre 2020 y 2025.

Es licenciada y máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Örebro, Suecia, y egresada de la maestría en Diplomacia del Instituto Dr. José Gustavo Guerrero. Su investigación académica aborda el tema del refugio, el asilo y otros mecanismos de protección internacional en el contexto salvadoreño.

En su trayectoria profesional también destacan cargos como presidenta pro tempore del Grupo de Embajadas Latinoamericanas y del Caribe (GRULAC) en Suecia, funcionaria del Servicio Penitenciario de ese país, defensora de derechos de personas migrantes y asesora legal en la Oficina Antidiscriminación sueca. Además, fundó y dirigió su propio despacho jurídico entre 2013 y 2020.

Con su nombramiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca dar continuidad a las políticas de acercamiento con la diáspora salvadoreña y reforzar la atención a las comunidades en el exterior.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Embajada de Corea abre convocatoria 2026 de becas completas para posgrados

Feb 4, 2026
El Salvador

Trabajos eléctricos de ANDA afectarán el servicio de agua en el Gran San Salvador este miércoles

Feb 4, 2026
El Salvador

Cancillería desarrolla jornada de reclutamiento para empleos temporales en EE. UU.

Feb 4, 2026
error: Contenido protegido