¿Cómo asegurarse de que su voto esté protegido y se cuente en la elección especial de California de 2025?

Por Shirley N. Weber, Ph.D.

Secretaría de Estado de California

Al prepararse para hacer oír su voz el martes 4 de noviembre, probablemente una de las elecciones más importantes en la historia de California, es fundamental que todos los votantes del estado tengan la certeza de que sus votos se contarán de manera segura y a tiempo.

Ha habido cierta desinformación sobre las boletas para la Elección Especial Estatal del 4 de noviembre, y queremos asegurarnos de que los votantes conozcan las medidas de seguridad implementadas para proteger cada voto.

En California, el voto se protege con múltiples niveles de seguridad. Su manipulación indebida es ilegal. Ya sea que un votante elija votar por correo, dejar su boleta en un lugar seguro o votar en persona, las normas y procedimientos electorales garantizan la integridad de cada voto.

Cómo votar de manera segura por correo

Las boletas se envían por correo a cada votante registrado en el estado. Se hace un seguimiento cuidadoso de cada uno de los sobres desde el momento en que se distribuyen, y cada uno de los votos enviados se somete a una inspección y verificación de la firma. Antes de abrir el sobre que contiene la boleta, los funcionarios electorales determinan si existen irregularidades, como daños al sobre u otros signos de manipulación indebida. Ante cualquier señal de alerta, se notificará al votante y se tomarán medidas correctivas.

Para que un voto enviado por correo sea considerado válido, el sello postal no puede tener una fecha posterior al Día de la Elección, es decir, 4 de noviembre de 2025. En algunas zonas, es posible que el Servicio Postal de EE.UU. no selle el correo hasta el día siguiente, por lo que se recomienda enviar el voto con suficiente anticipación. Si lo envía el Día de la Elección, pídale a un empleado de la oficina postal local que lo selle manualmente para confirmar que se envió a tiempo.

Entrega segura del voto

Si desea entregar su voto en persona, entréguelo únicamente en los lugares oficiales designados por el condado. Los buzones electorales designados como seguros para el depósito de votos están hechos con materiales a prueba de manipulación indebida, cerrados con llave y asegurados para evitar su desplazamiento. Cada buzón se vacía regularmente por personal electoral capacitado de diferentes partidos políticos, siguiendo estrictos procedimientos de custodia de los votos. Los votos también se pueden entregar en cualquier centro de votación, lugar de votación o en la oficina electoral del condado, donde el personal electoral los recibe directamente y los registra en el sistema del condado.

Voto seguro en los lugares de votación y los centros de votación

Votar en persona es otra opción segura y confiable para los votantes de California. Los lugares de votación y centros de votación cuentan con personal electoral capacitado, que sigue procedimientos estrictos para verificar la identidad de cada votante, emitir la boleta correcta y garantizar que cada voto se registre correctamente. Los votos emitidos en persona se colocan de inmediato en buzones seguros o se registran mediante equipos de votación aprobados, que son probados y certificados antes de cada elección.

Estos lugares también ofrecen asistencia en varios idiomas, boletas de reemplazo en caso de pérdida o daño y registro de votantes el mismo día, de ser necesario.

¿Todavía tiene preguntas e inquietudes?

Los votantes que tengan preguntas sobre sus boletas o la seguridad de la votación deben acudir a fuentes confiables, como la Secretaría de Estado de California, que ofrece líneas directas para votantes en varios idiomas: chino, japonés, coreano, español y tailandés, entre otros. Otra opción es visitar la oficina electoral de su condado. Encuentre la lista completa en sos.ca.gov/elections.

Además, el estado ofrece herramientas para verificar cuándo se recibe y se cuenta su voto, lo cual brinda tranquilidad a los votantes y refuerza la transparencia del proceso.

Al planificar su voto con tiempo, confirmar su registro y consultar información oficial, amplifica su voz y protege la integridad de las elecciones. Asegúrese de hacer oír su voz el 4 de noviembre de 2025.

