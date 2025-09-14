Pipe Trujillo celebra la vida y la música regional

El cantautor colombiano Pipe Trujillo está listo para dejar una marca en la industria musical con el estreno de su más reciente sencillo: “10 Botellas”, una canción del género regional que promete convertirse en el nuevo himno de celebración y alegría entre amigos.

Producida por el reconocido Sigi Salazar, figura clave detrás de importantes proyectos en la música latina, “10 Botellas” representa un paso firme en la construcción de la identidad sonora de Pipe Trujillo. La canción reúne ritmo, carisma y un mensaje claro: disfrutar del presente, brindar por la vida y compartir momentos con quienes hacen cada día más especial.

El sencillo es el resultado de una colaboración que apuesta por la autenticidad musical y el poder de la conexión emocional con el público. Con una producción moderna y contagiosa, Pipe Trujillo le imprime a “10 Botellas” su sello personal, convirtiéndose en una propuesta que destaca dentro del género regional por su frescura, energía y honestidad.

El videoclip oficial, grabado en el municipio de Honda, Tolima, se convirtió en una verdadera fiesta colectiva. Más de 250 personas participaron activamente en la realización del video, reflejando la calidez, el color y la pasión de la cultura local. Gracias al apoyo del alcalde Juan Enrique Rondón, la Secretaría de Cultura, la doctora Nadia y su equipo, el video logra capturar la esencia de una comunidad vibrante, entregada a la música y al arte.

Con este lanzamiento, Pipe Trujillo reafirma su compromiso con un proyecto musical que combina calidad, identidad y proyección internacional. Actualmente, el artista continúa una gira de conciertos por Colombia, presentando su propuesta en vivo y demostrando sobre los escenarios la fuerza de una voz y un show que no pasan desapercibidos. Además, avanza en su gira promocional visitando medios de comunicación a nivel nacional, con miras a internacionalizar su carrera en países donde su música ya empieza a abrirse camino.

“10 Botellas” ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Pipe Trujillo, quien busca posicionarse como uno de los referentes del género regional colombiano con proyección global.

