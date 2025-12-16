PNC confirma que una agente murió al caer en bóveda eléctrica del SITRAMSS

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), confirmó que el cuerpo encontrado en una de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), sobre la alameda Juan Pablo II, corresponde a una cabo de la corporación que había sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con el informe policial, las investigaciones y las grabaciones de videovigilancia determinaron que el pasado jueves 11 de diciembre, alrededor de las 8:00 de la noche, la agente ingresó sola a la estación del SITRAMSS. En el interior, cayó de manera accidental dentro de una bóveda eléctrica, lo que le provocó la muerte inmediata.

El hallazgo del cuerpo ocurrió la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades debido al fuerte olor proveniente del lugar. Equipos del Cuerpo de Bomberos y de la PNC llegaron al sitio para iniciar las tareas de recuperación, las cuales se prolongaron hasta el lunes, debido a la profundidad de la estructura y las condiciones inseguras del entorno.

“La persona fallecida ya fue identificada; se trata de una cabo de nuestra institución. Enviamos nuestras condolencias a su familia por este lamentable suceso”, publicó la PNC en su cuenta oficial.

Fuentes policiales confirmaron que no se encontraron indicios de violencia o participación de terceros, por lo que el hecho se mantiene bajo investigación como un accidente.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se practicó la autopsia correspondiente. Mientras tanto, la corporación policial reiteró su compromiso de esclarecer los detalles del caso y brindar acompañamiento a la familia de la agente.

La muerte de la cabo ha generado consternación entre miembros de la institución y la comunidad policial, quienes lamentaron la pérdida y destacaron su trayectoria de servicio dentro de la corporación.

