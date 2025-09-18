Jue. Sep 18th, 2025

Guatemala

PNC rescata a niña secuestrada en Chimaltenango y captura a dos sospechosos

Sep 18, 2025 #Capturas, #Chimaltenango, #Guatemala, #Niña secuestrada, #PNC Guatemala, #rescate, #Zona 8

Guatemala–Agentes del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), rescataron sana y salva a una niña de 9 años que había sido secuestrada en la aldea Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango.

Durante el operativo, los policías capturaron a Helen Andrea Mishell Raquec Jocholá, de 25 años, y a su pareja Germán Servando Pérez Pérez, de 31, quienes mantenían a la menor atada de manos y pies con cinta adhesiva en condiciones consideradas inhumanas.

Según el reporte policial, los secuestradores habían exigido un rescate de 2 millones de quetzales por la liberación de la niña, quien estaba desaparecida desde el 15 de septiembre en la aldea Los Llanos, Zaragoza, Chimaltenango. La familia identificó a Pérez Pérez como un extrabajador del hogar.

La denuncia inmediata de los padres permitió que el Comando Antisecuestros desarrollara un operativo de inteligencia y rescate que evitó el pago del rescate y culminó con la liberación de la menor.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa activa y no se descartan nuevas capturas relacionadas con el caso. La PNC reafirmó su compromiso con la protección de la niñez y la prevención de secuestros en el país.

