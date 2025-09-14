Dom. Sep 14th, 2025

Guatemala

Haz feliz a los más pequeños de la casa con la celebración han organizado en el Zoológico este Día del Niño

Sep 14, 2025 #Guatemalteco

Por undécimo año consecutivo, Bam colaborará con Fundaquem (Fundación de Niños Quemados) para continuar apoyando a niños que han sufrido quemaduras. Por ello, este 4 de octubre estará disponible una taquilla identificada en el Zoológico la Aurora, donde las personas podrán adquirir entradas para niños y adultos y disfrutar de actividades diseñadas para celebrar a los pequeños.

El 100% de las entradas vendidas será destinado a proyectos y programas de apoyo de la fundación. Entre las actividades planificadas habrán pintacaritas, un taller de cactus (espacio creativo para decorar su propio cactus) y una exposición de animales exóticos, que despertará el interés por la naturaleza y la conservación.

“Pasar momentos especiales con nuestros hijos es sin duda una satisfacción para nosotros como padres. En este Día del Niño quiero invitarlos a que hagamos felices a nuestros hijos y, al mismo tiempo, hagamos felices a aquellos pequeños que, por alguna situación, han tenido que pasar por un tratamiento de quemaduras. Con esto fomentamos el apoyo a causas tan nobles como esta y, al mismo tiempo, caminamos juntos para seguir promoviendo el bienestar de todos”, expresó Carlos Prado, gerente de Marca en Bam.

Las entradas estarán a la venta en el Zoológico La Aurora el 4 de octubre, en la taquilla identificada por Bam y Fundaquem, con un costo de Q55.00 para adultos, Q30.00 para niños y Q30.00 para adultos mayores. Estas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

