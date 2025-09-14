Haz feliz a los más pequeños de la casa con la celebración han organizado en el Zoológico este Día del Niño

Por undécimo año consecutivo, Bam colaborará con Fundaquem (Fundación de Niños Quemados) para continuar apoyando a niños que han sufrido quemaduras. Por ello, este 4 de octubre estará disponible una taquilla identificada en el Zoológico la Aurora, donde las personas podrán adquirir entradas para niños y adultos y disfrutar de actividades diseñadas para celebrar a los pequeños.

El 100% de las entradas vendidas será destinado a proyectos y programas de apoyo de la fundación. Entre las actividades planificadas habrán pintacaritas, un taller de cactus (espacio creativo para decorar su propio cactus) y una exposición de animales exóticos, que despertará el interés por la naturaleza y la conservación.

“Pasar momentos especiales con nuestros hijos es sin duda una satisfacción para nosotros como padres. En este Día del Niño quiero invitarlos a que hagamos felices a nuestros hijos y, al mismo tiempo, hagamos felices a aquellos pequeños que, por alguna situación, han tenido que pasar por un tratamiento de quemaduras. Con esto fomentamos el apoyo a causas tan nobles como esta y, al mismo tiempo, caminamos juntos para seguir promoviendo el bienestar de todos”, expresó Carlos Prado, gerente de Marca en Bam.

Las entradas estarán a la venta en el Zoológico La Aurora el 4 de octubre, en la taquilla identificada por Bam y Fundaquem, con un costo de Q55.00 para adultos, Q30.00 para niños y Q30.00 para adultos mayores. Estas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

