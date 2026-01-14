Bukele participa en colocación de primera piedra de nueva megacárcel en Costa Rica

Día a Día News

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participó este miércoles en Costa Rica en la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una cárcel diseñada para enfrentar la criminalidad organizada, que contará con capacidad para 5,100 internos y una inversión aproximada de 35 millones de dólares.

Durante el acto, Bukele fue recibido por el mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, y aprovechó la oportunidad para advertir sobre los riesgos que enfrenta Costa Rica si no toma medidas inmediatas contra el avance del crimen organizado. “Si no actúan hoy, morirán más costarricenses y la seguridad se deteriorará hasta impedir que la gente pueda salir a la calle”, señaló el presidente salvadoreño.

Bukele explicó que la inseguridad afecta a todos los sectores de un país: “Cuando la criminalidad crece, cae el empleo, se complica la educación, la economía se frena, el turismo desaparece y la inversión se va”. Advirtió que la delincuencia puede convertirse en un “gobierno paralelo” que ejerce control territorial, una situación que Costa Rica aún puede evitar.

Recordó la experiencia de El Salvador, donde la criminalidad llegó a dominar en sus peores años, con pandillas que inicialmente no mataban, pero que con el tiempo se convirtieron en actores violentos que controlaban zonas enteras y tenían incluso dominio dentro de las cárceles, desde donde operaban con teléfonos, computadoras y controlaban las actividades delictivas.

“Nosotros enfrentamos un Estado fallido, donde el gobierno era cómplice o incapaz de controlar la criminalidad. Tuvimos que cambiar todo: el sistema judicial, las leyes y la estructura política”, comentó Bukele. Aseguró que los resultados llegaron cuando la población apoyó las estrategias de seguridad implementadas por su administración, logrando que El Salvador pasara de ser la capital mundial de homicidios a ser uno de los países más seguros de la región.

La construcción del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador fue un pilar fundamental en esa estrategia. Esta cárcel de alta seguridad, que no permite visitas y cuenta con estrictas medidas para evitar el control de los internos sobre el exterior, sirvió como modelo para el proyecto costarricense.

El CACCO costarricense, que se construirá en un terreno de 91,000 metros cuadrados, incluirá 20 celdas de aislamiento, consultorios médicos, áreas para visitas íntimas y un sistema de vigilancia reforzado. Sin embargo, a diferencia del CECOT, tendrá espacios para visitas, adaptándose a las normativas locales y principios de derechos humanos.

En un informe emitido por el Viceministerio de Justicia de Costa Rica, se destacó la importancia de la visita realizada al CECOT en abril de 2025, con la intención de conocer su modelo de gestión e infraestructura para adaptarlo a la realidad costarricense.

El documento subraya la necesidad de construir más espacios que permitan aliviar el hacinamiento carcelario y mejorar la seguridad.

Bukele concluyó su discurso instando al gobierno costarricense a tomar decisiones firmes y rápidas para enfrentar la criminalidad antes de que esta crezca descontroladamente, recordando que la única autoridad legítima para ejercer la violencia debe ser el Estado. “El Escudo de las Américas tiene como base ese principio: que el Estado sea el único que use la fuerza”, afirmó.

