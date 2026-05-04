Por qué el 4 de mayo se convirtió en el Día de Star Wars y cómo nació la celebración global

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Cada 4 de mayo, millones de seguidores alrededor del mundo conmemoran el llamado Día de Star Wars, una fecha que surgió de manera espontánea entre fanáticos y que con el tiempo se consolidó como una de las celebraciones más reconocidas de la cultura pop.

A diferencia de otras efemérides, el Día de Star Wars no fue establecido oficialmente por Lucasfilm ni por Disney. Su origen está ligado a un juego de palabras en inglés que conecta la fecha con una de las frases más icónicas de la saga: “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”).

La similitud fonética con “May the Fourth be with you” (“Que el 4 de mayo te acompañe”) impulsó su adopción entre seguidores, quienes comenzaron a usarla como saludo y símbolo de identidad dentro de la comunidad.

Los antecedentes de esta expresión se remontan a finales de los años setenta, poco después del estreno de Star Wars: Episode IV – A New Hope, la primera película de la franquicia creada por George Lucas.

Uno de los primeros usos documentados ocurrió en 1979, cuando un medio británico utilizó la frase para felicitar a Margaret Thatcher tras asumir como primera ministra. Con el tiempo, el mensaje fue adoptado por los seguidores y replicado en distintos contextos culturales.

Ya en 2011, la ciudad de Toronto organizó uno de los primeros eventos formales dedicados a esta fecha, con proyecciones, concursos y actividades temáticas que marcaron el inicio de celebraciones organizadas a gran escala.

Lo que comenzó como un guiño entre aficionados evolucionó hasta convertirse en una jornada internacional. Actualmente, el Día de Star Wars incluye maratones de películas, eventos presenciales, actividades digitales y lanzamientos especiales vinculados a la franquicia.

Las redes sociales también han sido clave en su expansión, posicionando cada año el hashtag #StarWarsDay entre las principales tendencias globales y permitiendo la participación de nuevas generaciones.

Aunque el 4 de mayo es la fecha más popular, existen otros días relevantes para los seguidores:

25 de mayo: aniversario del estreno de la primera película en 1977.

5 de mayo: conocido como “Revenge of the Fifth”, en alusión a los villanos y a Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith.

Con décadas de historia, Star Wars se ha consolidado como un fenómeno cultural que abarca cine, televisión, literatura y videojuegos. Desde su creación, el universo ideado por George Lucas ha mantenido una presencia constante en la industria del entretenimiento y en la cultura popular global.

El 4 de mayo, más que una simple fecha, se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos que celebran el legado de una de las sagas más influyentes del cine contemporáneo.

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