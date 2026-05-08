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Shakira será la voz oficial del Mundial 2026 con “Dai Dai”

May 8, 2026 #DaiDai, #Entretenimiento, #FIFA, #Maracaná, #Mundial2026, #Música, #Shakira

Día a Día News

La cantante colombiana Shakira confirmó el lanzamiento de “Dai Dai” como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, poniendo fin a los rumores que circularon en redes sociales durante las últimas horas.

El anuncio fue realizado por la propia artista a través de sus plataformas digitales, luego de que en TikTok se viralizara un video que insinuaba su regreso a los himnos mundialistas. Posteriormente, Shakira compartió un mensaje en el que confirmó que el tema será estrenado el próximo 14 de mayo.

La intérprete aseguró que la presentación oficial de “Dai Dai” fue realizada desde el Estadio Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional.

Con esta producción, la artista vuelve a vincularse con el torneo más importante del fútbol mundial, luego del éxito alcanzado con “Waka Waka (This Time for Africa)” durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y “La La La (Brazil 2014)” en la edición celebrada en Brasil.

“Waka Waka” se convirtió en uno de los himnos más recordados en la historia de las Copas del Mundo, alcanzando millones de reproducciones y amplia popularidad entre aficionados y seguidores de la música pop.

La edición 2026 de la Copa del Mundo será organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Además, marcará la primera vez que el torneo contará con 48 selecciones participantes.

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