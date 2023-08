Postparto masculino

Escucha este artículo Escucha este artículo

Mucho se ha escrito de la depresión postparto que sufren las mujeres luego de dar a luz. Sin embargo, poco se conoce de la versión masculina de esta patología. Lo cierto es que cada vez es más común que los hombres también puedan experimentar síntomas similares. Muchos, incluso, padecen gran parte de los antojos y penalidades del embarazo, ya sea desatado por “la empatia ” con la embarazada o realmente fisiologico

La depresión postparto en los hombres puede ser desencadenada por una combinación de factores hormonales, cambios en el estilo de vida, falta de sueño, estrés y las demandas emocionales asociadas con la paternidad. Al igual que en las mujeres, los síntomas pueden variar, pero pueden incluir tristeza persistente, irritabilidad, pérdida de interés en actividades previamente disfrutadas, cambios en el apetito y el sueño, dificultades de concentración y problemas de relación.

Una madre con depresión post parto puede provocar lo mismo en su pareja. Si la esposa está deprimida, es más probable que el esposo la padezca. De hecho, se calcula que si la madre tiene depresión posparto el riesgo de que el padre la tenga también se sitúa entre el 25 y 50 %.

Pero también puede ocurrir que esa sensación solo sea del hombre, ya que la pareja tendrá su atención centrada en el nuevo integrante. Eso, por un lado, le hace perder protagonismo en la relación -un sentimiento de exclusión del vínculo madre-hijo- y por otro lo compromete a cooperar en el proceso y puede estar tenso y sin dormir bien, ya que los recién nacidos requieren de mucha atención.

Algunos estudios sugieren que alrededor del 10% de los hombres pueden experimentar síntomas de depresión después del nacimiento de un hijo, una cifra considerable si se tiene en cuenta que el porcentaje entre las mujeres se estima en un 20%.

Esto puede variar dependiendo de la población y los criterios utilizados para definir y diagnosticar la depresión postparto en los hombres. Además, debido a la falta de conciencia y estigmatización asociada con la depresión masculina en general, es posible que muchos hombres no busquen ayuda o no informen sobre sus síntomas, lo que dificulta obtener una imagen precisa de la prevalencia.

Es que si bien los individuos que han sido padres recientemente manifiestan síntomas de tristeza, llanto y aislamiento social, tienden a ocultarlo. Es decir, no exteriorizar el malestar y aparentar estar en óptimas condiciones.

La depresión postparto se da más en padres primerizos, pues es todo nuevo, pero también puede originarse si el embarazo no fue muy deseado o el parto fue complicado. Algo está claro: si los síntomas de tristeza, el rechazo a la situación se prolongan más allá de un mes es que debe buscarse ayuda profesional de forma inmediata o si existen deseos de hacerse da~o o autoliticos

Por Dra Margarita Mendoza Burgos

