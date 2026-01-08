Bukele viajará a Costa Rica para inspeccionar avances de megacárcel

Día a Día News

ElSalvador/CostaRica–El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizará la próxima semana una visita a Costa Rica para inspeccionar el avance del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), informó el presidente costarricense Rodrigo Chaves.

Este encuentro, que tendrá lugar a dos semanas de las elecciones generales en Costa Rica, forma parte de la colaboración entre ambos gobiernos para intercambiar experiencias en seguridad pública. Bukele acompañará a Chaves en la conferencia programada para el miércoles 14 de enero, donde se evaluarán los progresos de la obra.

Rodrigo Chaves destacó que el CACCO será una instalación de alta seguridad con capacidad para aislar a miembros de organizaciones criminales de alto riesgo. Señaló también que Costa Rica enfrenta desafíos en su sistema judicial, que limita la efectividad en la respuesta al crimen organizado.

Durante una conferencia, Chaves remarcó la importancia de medidas firmes contra la delincuencia y adelantó que Bukele aportará asesoría basada en la experiencia salvadoreña, especialmente tras la visita que él realizó en diciembre de 2025 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

La construcción del CACCO fue adjudicada recientemente bajo un proceso urgente y prevé cinco módulos con capacidad para más de 5,000 internos. La cooperación entre ambos países se formalizó en noviembre de 2024 con la firma del acuerdo “Escudo de las Américas”, destinado a combatir el crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.

Con esta visita, Bukele reafirma el compromiso regional para enfrentar la delincuencia mediante el intercambio de estrategias y la implementación de infraestructuras de alta seguridad.

Compartir esta nota