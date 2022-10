Programa de prevención de contaminación mejora la calidad del aire en meses de invierno

Escucha este artículo Escucha este artículo

El martes 1 de noviembre marca el inicio de la undécima temporada

Check Before You Burn se observa desde el 1 de noviembre del 2022 hasta el 28 de febrero del 2023

anual de Compruebe Antes de Quemar (Check Before You Burn) del South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD). Desde noviembre hasta finales de febrero, se les pide a los residentes que confirmen antes de quemar leña en sus chimeneas para limitar las emisiones de partículas finas (PM2.5).

“Quemar leña puede emitir más de cinco toneladas de PM2.5 al día”, dijo Wayne Nastri, director ejecutivo de South Coast AQMD. “Al evitar quemar leña cuando se convoca un Día de No Quemar es una de las formas más efectivas en que los residentes pueden ayudar a mejorar la calidad del aire, especialmente durante los meses de invierno”.

En un Día de No Quemar se prohíbe quemar leña en chimeneas residenciales, estufas o fogatas al aire libre en la Cuenca de Aire de la Costa Sur las 24 horas. Los pronosticadores de South Coast AQMD piden días residenciales de no quemar cuando se espera que PM2.5 alcance niveles elevados debido a las emisiones al aire y las condiciones climáticas estancadas. Los episodios altos de PM2.5 son más comunes en los días de invierno tranquilos y frescos, especialmente durante los períodos de vacaciones. Es más probable que la contaminación adicional de la quema de madera cree condiciones de calidad del aire insalubres en los días sin quema. El invierno pasado se establecieron 35 Días de No Quemar.

La exposición a corto plazo a PM2.5 puede causar irritación de la garganta y los ojos, agravar el asma y desencadenar otros problemas de salud respiratorios o cardiovasculares. La exposición prolongada a altos niveles de PM2.5 puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y cáncer. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas son especialmente vulnerables a los efectos del PM2.5 en la salud. La quema de madera contribuye a la mala calidad del aire interior y a la mala calidad del aire en el vecindario circundante.

South Coast AQMD tiene un programa para ayudar a reducir el costo de comprar e instalar productos más conscientes a la calidad del aire (estufas, insertos, leños de gas y kits de actualización). Bajo el programa incentivo para el cambio de estufas y chimeneas de leña, o Wood Stove and Fireplace Change-Out Voucher Incentive Program, los residentes en códigos postales elegibles pueden solicitar un cupón que se puede llevar a un comerciante participante que descontará el precio para comprar e instalar un dispositivo que califique. Los hogares que cumplen con los requisitos de bajos ingresos son elegibles para incentivos más altos.

Las alertas del Día de No Quemar de South Coast AQMD no se aplican a las comunidades montañosas por encima de los 3,000 pies de altura, el Valle de Coachella o High Desert, hogares que dependen de la madera como única fuente de calor, hogares de bajos ingresos y aquellos sin servicio de gas natural. Las chimeneas de gas y otras que no sean de leña también están exentas.

