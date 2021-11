Prohíben la quema de madera o leña este 30 de noviembre y 1 de diciembre en la Costa Sur, Orange y parte de Los Ángeles

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, prohibió este martes la quema de madera o leña desde la media noche del 30 de noviembre hasta las 11:59 p.m. del 1 de diciembre.

La media de prohibición de quema en chimeneas o cualquier dispositivo de madera en interiores, aplica para los ciudadanos residentes en la Cuenca de la Costa Sur, el condado de Orange y partes no desérticas de los condados de Los Angeles, Riverside y San Bernardino.

La alerta, tiene como objetivo proteger la salud pública, cuando se pronostican los niveles de contaminación de partículas finales en el aire, lo que puede llegar a penetrar en los pulmones y causar problemas respiratorios.

Los hogares que dependen de la madera como única fuente de calor, los hogares de bajos ingresos y los que no tienen servicio de gas natural quedan exentos de la medida.Las chimeneas de gas y otras chimeneas que no utilizan leña no están restringidas.

Fuente: South Coast AQMD