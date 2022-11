Propietario de negocio de Miami se declara culpable de delito fiscal 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El propietario de un negocio de Miami se declaró culpable hoy de no pagar deliberadamente los impuestos sobre la nómina al IRS. El procedimiento se llevó a cabo ante el juez federal Lauren Louis. El juez federal de distrito K. Michael Moore fijará la fecha de la sentencia.

De acuerdo con los documentos judiciales y las declaraciones hechas ante el tribunal, Ari Weingrad era propietario y operaba dos empresas de alquiler de automóviles, Rent Max Miami, Inc. y Rent Max North, Inc., las cuales tenían ubicaciones en Florida. Como único propietario y director ejecutivo de Rent Max Miami, y como copropietario y presidente de Rent Max North, Weingrad sabía que era responsable de recaudar, contabilizar y pagar los impuestos sobre la nómina retenidos de los salarios de sus empleados al IRS. Sin embargo, entre 2011 y 2016, Weingrad retuvo a sus empleados pero no pagó más de $850,000 en impuestos sobre la nómina adeudados al IRS. En cambio, hizo que Rent Max Miami gastara fondos corporativos para pagar gastos discrecionales, incluido un cheque de caja de $50,000 para él, $45,000 en cheques de caja a nombre de su esposa y gastos relacionados con un yate de 55 pies.

Weingrad está programado para ser sentenciado el XX. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por no pagar deliberadamente los impuestos sobre la nómina. También enfrenta, además de un período de libertad supervisada, restitución y sanciones monetarias. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos, el fiscal federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el agente especial a cargo Matthew D. Line of IRS-Criminal Investigation Miami Field Office hicieron el anuncio.

El IRS-Investigación Criminal está investigando el caso.

Están a cargo de la acusación en el caso el abogado litigante Patrick Elwell de la División de Impuestos y la fiscal federal adjunta Ana María Martínez del Distrito Sur de Florida.

