Protección Civil reporta 13 muertes en lo que va de vacaciones de agosto

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ElSalvador–Los primeros cuatro días del período vacacional de agosto dejaron un saldo de 13 personas fallecidas en El Salvador, según el reporte más reciente de Protección Civil. De ese total, 12 muertes están vinculadas a accidentes de tránsito y una a un ahogamiento ocurrido en una poza.

El director de la institución, Luis Amaya, presentó este miércoles el balance correspondiente al 1 y el 4 de agosto, en el que se contabilizaron 208 siniestros viales. La cifra representa una disminución del 20 % en comparación con el mismo lapso vacacional del año anterior.

En cuanto a las víctimas mortales por accidentes de tránsito, el número subió de 11 a 12 en las últimas 24 horas, tras registrarse un nuevo siniestro fatal. Aun así, la cifra actual es 25 % menor a la reportada en 2025, cuando se contabilizaron 16 muertes en el mismo período.

Amaya precisó que no se han registrado ahogamientos en playas, ya sean públicas o privadas, aunque sí confirmó el deceso de una persona en una poza. Paralelamente, los equipos de rescate ejecutaron 37 operativos acuáticos, divididos en 31 rescates en aguas profundas y seis en zonas de menor riesgo.

Otro de los datos destacados por el funcionario fue la detención de 45 conductores que circulaban de forma peligrosa, una cifra que representa una caída cercana al 40 % frente al año pasado. Según explicó, este descenso responde al refuerzo en la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Viceministerio de Transporte (VMT) en puntos clave de las carreteras.

El operativo de seguridad para esta temporada, denominado Plan Vacación Agosto 2026, moviliza a 100,000 elementos de distintas instituciones de primera respuesta, con presencia en parques recreativos, destinos turísticos y actividades religiosas propias de la fecha.

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