Vientos y lluvias afectarán el país este lunes según Medio Ambiente

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ElSalvador–El ingreso de vientos del noreste y la persistencia de lluvias marcarán las condiciones climáticas en El Salvador durante este lunes 6 y martes 7 de abril, de acuerdo con el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente.

Para este lunes, se prevén ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, principalmente durante la noche y en zonas altas o descampadas del occidente del país. De forma general, la velocidad del viento oscilará entre 10 y 20 km/h, con incrementos ocasionales influenciados por las características del terreno.

Las lluvias y tormentas continuarán en distintos puntos del territorio. Durante la madrugada se esperan precipitaciones en sectores cercanos a la costa y la zona oriental. En horas de la tarde, las lluvias podrían presentarse en departamentos como Ahuachapán, Sonsonate, Cabañas y el norte de San Miguel. Para la noche, las condiciones lluviosas se concentrarían en la zona oriental sur.

Las temperaturas se mantendrán cálidas durante el día, mientras que en la noche y madrugada se percibirá un ambiente más fresco.

Para el martes 7 de abril, las autoridades prevén un patrón similar. Las lluvias podrían registrarse desde la madrugada en la zona costera, mientras que por la tarde se esperan precipitaciones puntuales en áreas montañosas y en el oriente del país. Durante la noche, estas condiciones podrían extenderse hacia sectores de la zona central.

El viento variará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 35 km/h, especialmente en el occidente del territorio.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar quemas agrícolas durante periodos de vientos fuertes, así como mantenerse informados y evaluar las condiciones antes de realizar actividades marítimas o aéreas.

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