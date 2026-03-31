Protección Civil reporta tres fallecidos por ahogamiento al inicio de Semana Santa

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El Salvador–Tres personas fallecieron por ahogamiento durante los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa, confirmó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron recuperados en distintos puntos del país: dos en playas y uno en una poza.

Las autoridades indicaron que, en los casos registrados en playas, las víctimas habrían ingresado durante horas de la noche, cuando ya no había presencia de guardavidas, y en condiciones que sugieren posible consumo de alcohol.

Amaya señaló que aún se encuentran a la espera de los resultados del Instituto de Medicina Legal para determinar con precisión las causas de los fallecimientos. No obstante, explicó que los indicios preliminares apuntan a una posible ingesta excesiva de bebidas alcohólicas en al menos dos de los casos.

El funcionario reiteró el llamado a la población a respetar las medidas de seguridad durante el periodo vacacional, especialmente en zonas acuáticas, y advirtió sobre los riesgos de ingresar al mar fuera de horarios permitidos o bajo efectos del alcohol.

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