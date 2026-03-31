Un fallecido y seis lesionados tras accidente de tránsito en Santa Ana Oeste

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ElSalvador–Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 47.5 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón El Guineo, en Santa Ana Oeste, dejó como saldo una persona fallecida y seis más lesionadas, según informaron autoridades de Protección Civil.

El incidente fue atendido por el Equipo Táctico Operativo en conjunto con otras instituciones de respuesta, que se desplazaron al lugar para brindar asistencia a las víctimas.

Las seis personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que en la escena se confirmó el fallecimiento de una persona.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas del accidente ni han proporcionado la identidad de las personas afectadas.

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