Protege Tu Reembolso: 5 consejos para evitar estafas de impuestos

En plena temporada de impuestos, los estafadores suelen aprovechar la urgencia y la confusión del proceso para hacerse pasar por el IRS, enviar mensajes fraudulentos o intentar robar información personal y financiera. De hecho, según el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, el IRS detectó aproximadamente 2.4 millones de declaraciones de impuestos relacionadas con robo de identidad la temporada pasada, lo que demuestra el gran impacto de este tipo de estafas.

En el marco de la Semana Nacional de Protección del Consumidor (del 1 al 7 de marzo), se comparte cinco consejos prácticos para ayudar a las personas a identificar y evitar las estafas de impuestos durante esta temporada:

Cuidado con la suplantación de identidad: Los estafadores pueden hacerse pasar por el IRS, preparadores de impuestos o incluso instituciones financieras. Antes de responder a cualquier llamada, mensaje o correo inesperado, verifica la identidad del remitente por canales oficiales. Recuerda que las autoridades fiscales no solicitan pagos urgentes ni exigen métodos de pago inusuales como tarjetas de regalo o transferencias.

Escoge un preparador de impuestos confiable: Investiga y pide recomendaciones a familiares y amigos para asegurarte de elegir un servicio confiable y adecuado para ti. Siempre verifica a tu proveedor antes de pagar por servicios o compartir información personal, para evitar “preparadores fantasma”.

Configura el depósito directo: Si es posible, elige el depósito directo para recibir tu reembolso en lugar de un cheque en papel. Si necesitas recibirlo en cheque, considera lo siguiente:

· Deposita el cheque inmediatamente al recibirlo.

· Endosa el cheque (firma al reverso) solo cuando estés listo para depositarlo o cobrarlo.

Declara tus impuestos lo antes posible: Presentar la declaración temprano puede ayudar a reducir el riesgo de que un estafador utilice información personal para presentar una declaración fraudulenta y reclamar un reembolso a nombre del contribuyente.

Monitorea tus cuentas y activa alertas: Revisa regularmente tus cuentas bancarias y de inversión, ya que los estafadores pueden intentar acceder a fondos con información robada.

