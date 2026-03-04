EEUU realiza prueba programada de misil intercontinental desde California

Día a Día News

EEUU–El Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos informó sobre la ejecución de una prueba de lanzamiento del misil balístico intercontinental Minuteman III, un artefacto con capacidad para portar ojivas nucleares.

El ensayo, efectuado desde la base aérea de Vandenberg, en California, formó parte de un programa de verificación rutinaria que se mantiene activo desde hace décadas.

El lanzamiento, realizado a las 11:01 de la mañana (hora local), buscó comprobar el rendimiento del sistema de reentrada y la fiabilidad del conjunto tecnológico que compone el arsenal terrestre de la triada nuclear estadounidense.

La coronel Karrie Wray, jefa del 576.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo, señaló que estos ejercicios periódicos permiten garantizar la disponibilidad y precisión de los misiles intercontinentales. Añadió que el objetivo es mantener operativa la capacidad estratégica del país y obtener datos para el desarrollo futuro del sistema.

Por su parte, el general S.L. Davis, comandante del Mando de Ataque Global, destacó que los ensayos incluyen la verificación de los vehículos múltiples de reentrada, diseñados para alcanzar distintos objetivos de forma independiente. “Es esencial comprobar la sincronización completa del sistema, desde el inicio del lanzamiento hasta el despliegue final de cada vehículo de reentrada”, indicó.

Las autoridades militares subrayaron que la prueba había sido programada con años de anticipación y no está relacionada con los acontecimientos internacionales actuales.

