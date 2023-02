Publican segundo Libro con relatos Náhuat titulado “Nechilwiat katka ka seujti…(Me contaban que una vez…)”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Se trata del segundo título español-náhuat que publica el Ministerio de Cultura, como parte de la colección Yultaketza, que nació en 2022 con la versión bilingüe de “El Principito”.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de la Lengua Náhuat, el Ministerio de Cultura presentará “Nechilwiat katka ka seujti…(Me contaban que una vez…)”, el primer libro bajo el sello Editorial El Salvador.

La publicación reúne 52 relatos recogidos entre nahuahablantes de Santo Domingo de Guzmán, traducidos al español, que cuentan de brujos, enanos, gigantes y nos conectan con el sentido mágico de nuestra flora y fauna.

La recopilación y traducción de los relatos, contados originalmente en la lengua materna de los informantes, estuvo a cargo del neohablante Josué Ramos, quien a lo largo de cinco años recogió las historias contadas por Visitación y Felipe García, María López, Francisco e Isabel Ramírez, Fidelina Cortez y Antonia Ramírez.

“La recopilación nació a partir de mi experiencia y mi vínculo con los nahuahablantes”, detalla Ramos, arqueólogo de profesión quien enseña náhuat de manera virtual y presencial, y que confiesa haber aumentado sus conocimientos sobre la población indígena a partir de la experiencia.

“Me sirvió en mi aprendizaje y también porque iba conociendo toda esta visión y todas estas historias que claramente tienen un remanente prehispánico indígena y que sobreviven en los hablantes”, manifestó.

El título responde a que esta recopilación de oralitura rescata antiguas historias que inician siempre con las mismas palabras: «Me contaban que una vez».

Así, gracias a la tradición oral de los abuelos y abuelas, se han preservado elementos que conforman la identidad cultural de las comunidades nahuas y su forma de comprender el universo que les rodea.

Al respecto, Ramos asegura: “Aunque yo no he socializado como indígena, el proyecto me ha hecho redescubrir, sentirme heredero de esta cosmovisión y pensamiento que manejan en las comunidades”.

En ese sentido, la publicación es además de novedosa, un puente cultural para acercarnos de forma particular a la comunidad de Santo Domingo y por extensión a la cultura nahua.

La estructura del libro está dividida en 10 apartados, cada uno de los cuales cuenta con una introducción hecha por el compilador.

En ellas se encuentran desde las historias más antiguas, que tienen que ver con la descripción del mundo y de sus habitantes, hasta relatos más cercanos al presente, que vinculan prácticas de los nahuahablantes y que evocan su cosmovisión (rituales de siembra, prácticas durante los eclipses lunares o rituales mortuorios).

Resaltan entre ellos relatos de los orígenes de aspectos esenciales en la vida de la comunidad, como el hallazgo del maíz y el surgimiento de la alfarería; otros marcados por un fuerte componente bíblico, pero a la vez muy adaptados a la visión de los nahuas de Santo Domingo; elementos recurrentes de la tradición prehispánica; el sincretismo religioso; la magia y los lugares de encanto, y los sucesos de 1932.

El lanzamiento tendrá lugar este 21 de febrero, a las 6:00 p. m., en el Teatro Nacional de San Salvador, con acceso para todo público. El libro estará a la venta ese mismo día, a un precio de $13.05. Posteriormente también podrá encontrarse en los puntos de venta de la DPI y en MarketSV.

