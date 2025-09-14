Puente sobre el río Acomunca, brindará seguridad y conectividad a más de mil personas

La construcción de un puente sobre el río Acomunca y el mejoramiento de una calle en la hacienda Escuintla, en la zona rural de Zacatecoluca, en La Paz Este, es un proyecto clave para mejorar la seguridad y conectividad vial a más de mil personas.

Los beneficiados, quienes residen en los cantones Tierra Blanca, San Josecito y Las Piedronas, entre otros, nunca tuvieron suerte con las anteriores administraciones en su petición por tener un puente sobre este río el cual es un peligro en el invierno para los habitantes de este lugar, sobre todo a los estudiantes, quienes lo cruzan a través de una pasarela.

El proyecto contempla un puente de 35 metros de longitud por 9.60 metros de ancho, con acera peatonal, barandales, pretiles, pasamanos y barreras metálicas tipo flex beam. Además, se construirán rampas de acceso sobre muros de tierra armada y se mejorarán 500 metros de calle con superficie asfáltica.

Para proteger la infraestructura, se incluirán drenajes longitudinales de concreto, canales para descarga de aguas lluvias como gradas disipadoras, tuberías PVC para el drenaje del puente y señalización vial horizontal y vertical. Esta obra no solo facilitará el tránsito seguro y eficiente, sino que también generará empleo local, dinamizando la economía de las familias que dependen de la ganadería, agricultura y comercio.

Como en Zacatecoluca, en Santiago Nonualco, la DOM avanza en otros tres puentes adicionales: uno vehicular sobre el río Jalponga entre los caseríos Santa Rita Las Guarumas y El Pacún, otro en el caserío El Carrizal, y un puente peatonal en el cantón Santa Cruz La Loma.

A nivel nacional, la DOM ejecuta más de un centenar de proyectos similares, como los siete puentes entregados en el marco de la obra vial Surf City 2, que conectan 11 playas entre Chirilagua en San Miguel y Jucuarán en Usulután, a lo largo de 13 kilómetros hacia playa Punta Mango.

En Zacatecoluca, también se ha pavimentado más de 203 cuadras del casco urbano, se avanza en la perforación de un pozo para abastecer de agua potable a la lotificación Bella Vista 2 y zonas aledañas en el cantón Buena Vista Abajo, y se construye el Centro de Primera Infancia Josefina de Maza en la Escuela Parvularia.

