Transforman calle intransitable en moderna vía 

La escabrosa y difícil calle del caserío El Copinol, en cantón San Antonio Panchimilama del distrito San Francisco Chinameca, municipio de La Paz Oeste, ha sido completamente transformada. Hoy luce nivelada y con nueva superficie de concreto hidráulico de la mejor calidad, beneficiando a más de 35,000 personas.

Esta obra fue posible gracias a la intervención de las cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales, quienes realizaron estudios técnicos de suelo, levantamiento topográfico, corte de talud, nivelación y compactación del terreno.

Posteriormente, construyeron varias capas: una de material selecto, otra de suelo cemento y finalmente una sólida base de concreto hidráulico de 10 centímetros de espesor que se extiende a lo largo de más de 600 metros en una primera fase, permitiendo el tránsito seguro de vehículos particulares en la zona.

Para garantizar la durabilidad de la vía, la DOM también ejecutó obras complementarias de protección y drenaje, como 8 muros de retención y contención, dos derramaderos, drenaje transversal con tubería de 30 pulgadas de diámetro y 6 metros de largo, cordón cuneta, bordillo, canaletas, dos badenes transversales y uno longitudinal, puentes, emplantillado y mampostería de piedra, asegurando un adecuado manejo de las aguas lluvias y que estas no dañen la vía.

Durante el proceso de reconstrucción, se removieron tramos de piedra y tierra, así como superficies fraguadas y así obtener 6 metros de ancho, permitiendo la construcción de pasos peatonales y facilitando las maniobras de los conductores. Además, la calle ha sido señalizada horizontal y verticalmente en más de 1,700 metros lineales con pintura termoplástica a ambos lados y al centro, en 7 puntos de riesgos se colocaron barreras metálicas tipo flex beam, así como tres pasos peatonales.

Gracias a esta moderna vía, los habitantes que se dedican a la artesanía de lazos y hamacas, así como agricultores de verduras y maíz; ya no tendrán que caminar largas distancias hasta el casco urbano de San Francisco Chinameca para abastecerse o comercializar sus productos, ya que ahora cuentan con acceso directo con pick up, taxis y motos, tras conectar el caserío El Copinol, cantón San Antonio Panchimilama con el casco urbano de San Francisco Chinameca y el distrito de Tapalhuaca.

Este no es el único proyecto que se ejecuta en San Francisco Chinameca. También avanza la construcción de un sistema de agua potable en el cantón Concepción Los Planes, que beneficiará a más de 900 habitantes.

