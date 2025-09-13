Sáb. Sep 13th, 2025

El Salvador

RNPN realiza jornadas de entrega de DUI en EE. UU. y Canadá

Sep 13, 2025 #Canadá, #Diáspora, #DUI, #EEUU, #RNPN, #Salvadoreños en el exterior

Día a Día News

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), llevará a cabo este fin de semana jornadas de identidad en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de que los salvadoreños residentes en el exterior puedan tramitar o actualizar su Documento Único de Identidad (DUI).

Este sábado 13 de septiembre, las ferias de identidad se desarrollan en San Antonio, Texas; San Bernardino, California; y Baltimore, Maryland, ofreciendo atención directa a los ciudadanos que lo requieran.

El domingo 14, el RNPN realizará una jornada de enrolamiento y entrega del DUI en Toronto, provincia de Ontario, Canadá, dirigida a los salvadoreños que viven en esa ciudad.

Además, la institución abrió un nuevo centro de atención en Barcelona, España, para que los compatriotas en Europa puedan gestionar sus trámites de DUI de manera más accesible y ágil.

Con estas acciones, el RNPN busca facilitar el acceso a la identidad oficial a los salvadoreños fuera del país, reforzando la atención a la diáspora.

