Por Lic. Carlos Huezo / Sociólogo

Recientemente se impulso una medida extraordinaria, llamada quincena veinticinco, donde felicito a todos esos buenos empresarios, que se han sumado de manera voluntaria, trás el llamado del mandatario, para oxigenar el bolsillo del salvadoreño con un rango salarial, de hasta $1,500.

Se inicia el año, incentivando, a los salvadoreños que curiosamente, fueron excluidos, por esos gobiernos de la partidocracia tradicional salvadoreña, llamados arena y fmln.

Primer año, de manera voluntaria miles y miles de salvadoreños, han logrado dicha medida, donde no solo oxigena sus bolsillos, sino también se dinamiza la economía.

Sin embargo, hay un grupo en desacuerdo pues hablan de inflación y de un aumento a los precios, dónde enérgicamente hago el llamado a las autoridades competentes a poder estar atentos a qué se mantengan dichos precios y que nuestros hermanos salvadoreños puedan sentir ese respiro a inicio de año, que nunca antes habían sentido, queda claro, que en nuestro terruño, ninguna ideología política, adoctrinamiento o dogmatismo, cambió esos años tan grises, teñidos de sangre dolor y desesperanza para nuestro pueblo.

Colectando el sentir poblacional, no solo agradecen está medida paliativa muy significativa, también agradecen, cómo se inicia a palpar una dinamización de la economía, infraestructura, desarrollo educativo, seguridad, turismo, etc, etc, etc.

Tuvo que llegar un joven e impulsar una bandera común de desarrollo y de empatía para los más desfavorecidos y pasamos de ser la capital mundial del asesinato, para colocarnos en el país más seguro del hemisferio occidental en vías de ser el país más seguro del mundo.

El modelo Bukele, se conoce en el mundo, queda claro que tenemos un mandatario empático con su pueblo y una reciprocidad por parte de la inmensa mayoría de salvadoreños para con el mandatario Bukele.

Gracias por brindarnos seguridad y devolvernos la identidad, por iniciar a palpar la dinamización de la economía, este pueblo ha despertado y en febrero del 2027, el soberano ratificará en las urnas, la continuidad de la profundidad de estos cambios, seguir en ese éxodo de la ruta correcta, sosteniendo que con la guía de Díos y la visión de Bukele, se seguirá escribiendo esa página gloriosa, de empoderar al pueblo salvadoreño y de avanzar a un mundo más justo y equitativo.

El salvador vale la pena.

