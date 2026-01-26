MARN advierte por vientos intensos con ráfagas de hasta 80 km/h desde este lunes

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que a partir de este lunes 26 y martes 27 de enero se registrará el ingreso de vientos nortes moderados a fuertes en el territorio salvadoreño, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 80 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas del occidente y norte del país.

El Observatorio de Amenazas del MARN detalló que, aunque no se esperan lluvias, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante las tardes. Las temperaturas se mantendrán cálidas en el día y frescas por la noche, aunque la sensación térmica podría disminuir en áreas montañosas debido a la fuerza del viento.

Durante el fin de semana previo, el ambiente se mantendrá estable, con cielos despejados y vientos leves que oscilarán entre 10 y 22 kilómetros por hora. En la franja costera se prevé el ingreso de la brisa marina por la tarde, con velocidades de hasta 18 km/h.

El lunes, las condiciones cambiarán gradualmente: el cielo estará despejado en horas de la mañana, pero por la tarde y noche podrían presentarse lluvias aisladas en sectores de la cordillera volcánica, zona norte y oriente. Los vientos nortes se intensificarán a lo largo del día y se mantendrán activos durante el martes.

En el ámbito marítimo, el MARN prevé condiciones favorables para las actividades de pesca, transporte y turismo; sin embargo, recomienda precaución ante posibles corrientes de retorno y vientos acelerados en aguas profundas del oriente del país.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar quemas agrícolas y mantenerse atenta a los reportes oficiales. Asimismo, instaron a pescadores, pilotos y personas que realicen labores marítimas o aéreas a evaluar las condiciones climáticas antes de salir y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El Observatorio de Amenazas continuará monitoreando el fenómeno y actualizará la información en caso de variaciones significativas en el pronóstico.

