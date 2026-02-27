Real Madrid contra City y Barcelona ante Newcastle, los cruces más esperados de los octavos de Champions

Día a Día News

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA dejó cruces de alto nivel. Real Madrid enfrentará al Manchester City, mientras el Paris Saint-Germain (PSG) se medirá al Chelsea. Los emparejamientos se definieron este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo, y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes. Además de los duelos principales, el sorteo dejó otras eliminatorias atractivas:

Galatasaray vs. Liverpool

Atalanta vs. Bayern Múnich

Newcastle United vs. FC Barcelona

Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur

Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Los equipos españoles tendrán desafíos directos ante representantes de la Premier League. El Real Madrid repetirá su clásico moderno contra el Manchester City, un enfrentamiento que se ha vuelto habitual desde 2012 y que tuvo su último capítulo en la fase de grupos de esta temporada, con triunfo inglés en el Bernabéu.

Por su parte, el FC Barcelona se medirá nuevamente al Newcastle, rival al que ya derrotó en la liguilla por 2-1. Si avanza, podría encontrarse en cuartos con el Atlético de Madrid o el Tottenham.

El PSG, vigente campeón, buscará revancha ante el Chelsea, que lo venció recientemente en la final del Mundial de Clubes. El ganador de esta serie se enfrentará a quien salga victorioso entre Galatasaray y Liverpool.

Programa de los octavos de final:

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA) – Chelsea (ENG)

Newcastle United (ENG) – FC Barcelona (ESP)

Atlético de Madrid (ESP) – Tottenham Hotspur (ENG)

Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG)

Atalanta (ITA) – Bayern Múnich (GER)

Bodo/Glimt (NOR) – Sporting (POR)

Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG)

