El equipo Bengoa-Zacamil se impuso con contundencia 12 carreras por 2 a Soyapango en el segundo round del careo decisivo, para igualar el playoff en el Parque Saturnino Bengoa, que regaló a los presentes una linda postal con las tribunas llenas de aficionados. El triunfo fuerza a un tercer y definitivo choque este sábado a las 10:00 am.

La novena dirigida por el manager Julio Cardona contó con solidez desde la lomita, con su abridor Camilo Rosales, quien trabajó por cinco entradas de una sola carrera, y su cuerpo de relevistas que solo admitió otra anotación. Además, la ofensiva respondió y fabricó una docena de rayitas para cristalizar el triunfo y el empate de la serie.

Los ganadores inauguraron el marcador en la alta de la segunda entrada ante el abridor Carlos Carballo, con una anotación en las piernas de Miguel Rivas, tras varios fallos defensivos de los chicos de la Ciudad del Industrial. Luego pisaron el plato en en los restantes cinco innings, con rally de tres en el tercero, un par en el cuarto, una en el quinto, tres en la sexta y dos en la séptima.

“Desde ya estamos mentalizados a ganar el sábado, desde el momento que el entrenador me comunicó que me iba abrir el segundo de la final me mentalice a poner strikes y eliminar bateadores. Además, el cuadro me ayudó mucho”, comentó Camilo Rosales, tras el compromiso.

“Los muchachos estaban motivados para este juego y nosotros (cuerpo técnico) los ayudamos un poco a concentrarse, queríamos salir a matar en el juego de ahora para ver qué pueda pasar el sábado, que prácticamente será una moneda al aire ya que los dos equipos irán con todo por el título”, señaló el manager Julio Cardona.

Toda una fiesta

Desde hace un buen tiempo las tribunas del Saturnino Bengoa no se veían engalanadas con la noble afición del béisbol que se acercó a presenciar el cotejo. Tras finalizar el último out, el cantante Ronald Anzora puso la nota musical para poner a bailar a los presentes.

Además, se procedió a realizar la premiación de los líderes individuales de la temporada regular. Eduardo Aguirre, de Santa Ana, fue el líder bate del campeonato con average de .488. Sergio Acosta, de Agabeisi (La Libertad), se llevó el trofeo en carreras impulsadas con 16 fletes, mientras José Martínez, de Bengoa-Zacamil fue el líder en bases estafadas con 16.

En el renglón del pitcheo, Samuel Avilés, de Agabeisi (La Libertad), sumó los galardones de Efectividad (1.31), Ponches (59) y Salvados (2). En el renglón de ganados perdidos se premiaron a los dos mejores lanzadores del certamen: Carlos Salazar (4-1) de Bengoa-Agabeisi y Sergio Solorzano (4-2) de las ardillas.

El primer juego de la final fue ganado por Soyapango con marcador de 11 carreras por 10 el pasado martes. El Campeonato Nacional Juvenil, organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Segundo de la final

Jueves 26 de febrero de 2026.

Parque Saturnino Bengoa

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 C H E Bengoa-Zacamil 0 1 3 2 1 3 2 12 – – Soyapango 0 0 1 0 0 0 1 2 – –

Pitcher ganador: Camilo Rosales

Pitcher perdedor: Carlos Carballo

