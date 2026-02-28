Lamine Yamal impulsa al Barça con triplete y mantiene el liderato en LaLiga

Día a Día News

El FC Barcelona consolidó su posición como líder de LaLiga EA Sports tras vencer 4-1 al Villarreal CF en el Spotify Camp Nou, en la jornada 26 del campeonato. Lamine Yamal fue la figura del encuentro con un triplete que sentenció el partido y reforzó el ánimo del equipo antes de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El conjunto dirigido por Hansi Flick enfrentó a un Villarreal competitivo, que logró equilibrar las acciones durante los primeros minutos. Sin embargo, la insistencia ofensiva del Barça rindió frutos al minuto 29, cuando Fermín López recuperó el balón en mediocampo y asistió a Lamine, quien definió con un disparo cruzado para el 1-0.

El joven delantero amplió la ventaja al 37’, tras una jugada individual por la banda derecha que culminó con un potente remate al ángulo. El Villarreal reaccionó al inicio del complemento: Pape Gueye descontó al 49’ tras aprovechar un balón suelto en el área.

La respuesta azulgrana no tardó. Pedri, recién ingresado, filtró un pase milimétrico al 69’ para que Lamine completara su tercer gol de la tarde y liquidara el duelo. Ya en tiempo añadido, Robert Lewandowski cerró la cuenta con el 4-1 definitivo, tras asistencia de Jules Koundé.

Con este triunfo, el Barcelona alcanzó los 64 puntos y mantiene la cima de la tabla, mientras que el Villarreal se queda con 51 unidades. El resultado llega en un momento clave, previo al enfrentamiento del 3 de marzo ante el Atlético, donde los de Flick buscarán remontar la serie y avanzar a la final copera.

