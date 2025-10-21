Recapturan a “Brown” uno de los pandilleros fugados de Fraijanes II

Día a Día News

Guatemala–La Policía Nacional Civil (PNC), recapturó la madrugada de este martes 21 de octubre a Nicolás Xantes Sis, alias “Brown”, uno de los 20 reclusos que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II. El operativo se realizó en carretera, en el kilómetro 82 de la jurisdicción de La Democracia, Escuintla, donde la policía interceptó la camioneta negra P-587LGN en la que se trasladaba el reo.

Durante la detención, Xantes estaba acompañado por tres personas identificadas como Cristian Gérard Orellana Peralta, de 26 años; Héctor Mendoza de Paz, de 35; y Carlily Analys Coronado Barrios, de 30, quienes fueron arrestados por colaborar en la evasión. Orellana Peralta contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por encubrimiento propio y portación ilegal de armas de fuego, emitidas en marzo y abril por juzgados de Mixco y Escuintla.

En la inspección del vehículo, los agentes localizaron a Xantes oculto, y durante el operativo se incautaron dos pistolas, una de ellas reportada como robada el 30 de septiembre en la zona 10, además de 210 municiones calibre 9 mm y un teléfono celular. La PNC detalló que las armas no fueron utilizadas gracias a las tácticas empleadas para neutralizar a los implicados.

Nicolás Xantes es líder de la clica Vatos Locos del Barrio 18 y ahora enfrentará un proceso adicional por su escape de Fraijanes II, que se suma a los delitos por los que ya cumplía condena.

Con su recaptura, la PNC contabiliza cuatro de los 20 reos fugados que han sido recapturados. El primero fue Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Blanck Demon”, detenido el 13 de octubre en Santa Rosa. Posteriormente, el 18 de octubre, fueron arrestados Melcin Gabriel De León, alias “Liro Strong”, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias “Spektro”, en Huehuetenango.

Actualmente, continúan las búsquedas de los 16 reos restantes, para lo cual la institución mantiene activas recompensas de 150 mil quetzales por información que permita su localización. Además, más de 3,000 agentes han sido desplegados en investigación criminal, control de tránsito y comisarías en áreas con mayor incidencia de delitos.

