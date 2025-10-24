Marco Antonio Villeda asume como ministro de Gobernación tras cambios en el gabinete de seguridad

Día a Día News

Guatemala–El presidente Bernardo Arévalo presentó este viernes a Marco Antonio Villeda como nuevo titular del Ministerio de Gobernación, en el marco de la conferencia de prensa conocida como La Ronda. La designación, anunciada el 17 de octubre, se hace efectiva esta mañana con la incorporación formal al gabinete de Gobierno.

Villeda es juez de carrera con más de 30 años de experiencia en el Organismo Judicial. Su trayectoria incluye cargos como juez internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, y juez de Extinción de Dominio en Guatemala. Además, se ha desempeñado como profesor universitario, abogado y notario, y posee una maestría en Derecho Penal, así como estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

El presidente Arévalo indicó que la llegada de Villeda tiene como objetivo fortalecer la estrategia de seguridad nacional y optimizar la coordinación institucional en la lucha contra el crimen organizado. La experiencia judicial y la formación académica del nuevo ministro serán determinantes para este propósito.

Nuevos viceministros acompañan la gestión

Junto a Villeda, fueron presentados los nuevos viceministros del Ministerio de Gobernación. Estuardo Solórzano asumirá el Primer Viceministerio, centrado en temas de seguridad, mientras que Víctor Cruz liderará el Quinto Viceministerio, encargado del área Antinarcóticos.

Ambos viceministros trabajarán de manera coordinada para reforzar las acciones de prevención y combate al narcotráfico, así como la seguridad ciudadana, dentro de la reestructuración de la cartera.

El presidente Arévalo enfatizó que los cambios responden a la necesidad de consolidar una política de seguridad más efectiva, basada en la experiencia, integridad y cooperación interinstitucional. Con esta incorporación, el Ministerio de Gobernación inicia una nueva etapa orientada a fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de la población en las instituciones encargadas del orden y la justicia.

Villeda fue nombrado al frente del Ministerio de Gobernación tras la fuga de al menos 20 reclusos de la cárcel Fraijanes 2, reportada el 12 de octubre. Según las autoridades del Sistema Penitenciario, los internos pertenecientes a la pandilla Barrio 18 lograron evadir los controles de seguridad del penal.

Tras este incidente, las autoridades penitenciarias fueron destituidas. El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, inicialmente afirmó que no renunciaría; sin embargo, días después el presidente Bernardo Arévalo anunció que había aceptado su renuncia.

Se conoció que el juez Marco Antonio Villeda asumiría el cargo, previa solicitud de licencia en el Organismo Judicial. Posteriormente, este 23 de octubre se informó que Francisco Jiménez abandonó el país por la frontera con El Salvador, pese a que días antes había señalado que se pondría a disposición de las autoridades judiciales para solventar cualquier requerimiento.

