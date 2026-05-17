Recuperan más de 1,700 toneladas de plástico de empaques posconsumo

Nestlé Centroamérica consolida avances en su estrategia de empaques, con 1,700 toneladas de plástico recuperado en 2024, contribuyendo a la gestión de residuos en la región y avanzando hacia su meta de evitar que sus empaques terminen en el medio ambiente o en rellenos sanitarios. Estas 1,700 toneladas de plástico recuperadas equivalen aproximadamente al peso de 160 camiones recolectores de basura vacíos, considerando un peso promedio de 11 toneladas por camión.

La compañía trabaja en dos líneas de acción: menos y mejores empaques, y mejores sistemas de recolección, acompañados de la promoción de hábitos de consumo responsable. Como resultado de estos esfuerzos, al cierre de 2024, más del 89% de los empaques plásticos de Nestlé en Centroamérica están diseñados para ser reciclados y la compañía logró avanzar en la recolección y gestión del 100% de su huella plástica en Costa Rica y El Salvador, reflejando un progreso hacia soluciones más circulares.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, Nestlé refuerza este compromiso a través de Reciclando Ando, un programa regional que integra a colaboradores, consumidores y aliados en un mismo esfuerzo para impulsar la recolección y gestión de residuos.

Su implementación se articula en: la recolección en comunidades —que concentra el mayor volumen de recolección con más de 1,700 toneladas de plástico posconsumo recuperado en 2024—, la recolección en

puntos de venta junto a aliados como Walmart y otras compañías del sector de consumo masivo, y la

educación orientada a promover hábitos de separación y consumo responsable.

“En Nestlé contribuimos a impulsar la circularidad en los mercados donde operamos, trabajando desde el rediseño de nuestros empaques hasta la recolección de residuos para su gestión; articulando esfuerzos con diferentes aliados para generar un impacto sostenible en el tiempo. Este compromiso se refleja en avances concretos, como la recolección del equivalente al 100% del plástico de nuestros empaques posconsumo en Costa Rica y El Salvador”, afirmó Pablo Wiechers, CEO de Nestlé para Centroamérica.

Como parte del componente educativo, la compañía también promueve prácticas que facilitan el

aprovechamiento de los materiales y fomentan la participación de la comunidad.

“La gestión adecuada de los residuos valorizables es la base de los modelos de economía circular. En el

sector de alimentos, para que este proceso sea efectivo, es fundamental separar desde la fuente, mantener los envases limpios y secos, y priorizar materiales como papel, cartón, vidrio, hojalata y envases plásticos; así como entregarlos en puntos autorizados”, explicó Claudia Alvarado, Gerente de Sostenibilidad de Nestlé Centroamérica.

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